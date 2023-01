The Rig è la nuova serie-tv mystery thriller in arrivo su Amazon Prime Video a gennaio 2023: un fitto mistero colpirà una piattaforma sul Mare del Nord

Amazon Prime Video sta per aggiornare il suo catalogo per il mese di gennaio 2023. Non perdetevi la nuova serie mystery thriller con protagonista Iain Glen, The Rig, dove sarà la nebbia a creare domande e a fare sì che i protagonisti non si fidino più gli uni degli altri.

The Rig: quando esce la serie-tv?

Se vi stavate chiedendo quando potere accedere al nuovo contenuto di Amazon Prime, ora avrete tutte le risposte. La prima stagione di The Rig, infatti, si inserirà nel nuovo catalogo a partire dal 6 gennaio 2023, il giorno dell’Epifania: da segnare assolutamente in calendario.

Per ora si parte con la prima stagione, ma non si esclude possa esserci un continuo; tutto dipenderà dalle intenzioni del regista, dei produttori e, naturalmente, dal riscontro che la serie otterrà da parte del pubblico.

La trama di The Rig: di che cosa parla la nuova serie-tv?

The Rig segue le vicende di Magnus e della sua squadra, tutti a bordo della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, presso uno dei punti più pericolosi del Mare del Nord.

Una volta finiti i lavori, la squadra può finalmente tornare a casa, ma qualcosa improvvisamente cambia i loro piani. Nel giro di poco tempo una fitta nebbia misteriosa e impenetrabile raggiunge la piattaforma e tutto il perimetro attorno, impedendo loro di potere vedere, di potersi muovere e di potere comunicare con la costa: tutti, su quelle acque pericolose, si ritrovano isolati.

La situazione si fa ulteriormente tesa quando la piattaforma su cui tutta la squadra è sopra, subisce un terribile attacco: «Chi ha provocato tutto ciò?» iniziano a chiedersi i personaggi, cominciando a dubitare delle persone che ritenevano alleate.

Così, mentre cercano invano di risolvere il mistero e di provare a contattare inutilmente la costa, ogni personaggio continua a sentire la tensione scorrere nelle vene e il dubbio farsi sempre più pesante. Oltre al fisico, anche la mente comincia a traballare: riusciranno a tornare sulla terraferma sani e salvi?

Dove vedere The Rig in streaming

The Rig sarà disponibile dal 6 gennaio 2023 su Amazon Prime Video, il servizio streaming collegato ad Amazon che consente di consultare un vastissimo ventaglio di contenuti tra film, serie-tv, documentari etc.

Per potere prendere visione di The Rig, quindi, vi basterà accedere al vostro account Amazon e andare nella sezione dedicata a Prime Video. Se non siete abbonati al servizio, Amazon vi dà la possibilità di fare una prova gratuita di 30 giorni, dopo i quali sarete voi a scegliere se sottoscrivere l’abbonamento o se, al contrario, cancellare l’iscrizione. Il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime è pari a 36 € all’anno. Essere iscritti a Prime significa sia avere a disposizione l’intero catalogo dei contenuti streaming, sia avere numerosi vantaggi sui prezzi dei prodotti e sui relativi tempi di spedizione (di solito con Prime i pacchi arrivano il giorno dopo, massimo due).

Avete voglia di tuffarvi in una storia intrisa di mistero, di nebbia e di fiducia messa alla prova? Non vi resta che attendere l’Epifania, accendere il computer o collegarvi alla vostra smart tv e godere, finalmente, della prima stagione di The Rig.