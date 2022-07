Tra i vari Palinsesti usciti nelle ultime settimane mancavano all’appello quelli di un’altra importantissima piattaforma digitale: Prime Video.

Martedì 19 luglio 2022 sono stati presentati tutti i Palinsesti per la nuova stagione 2022-2023 di Amazon Prime Video a Roma e sembra proprio che ci saranno delle novità molto interessanti.

L’intrattenimento 2022-2023 su Prime Video

Dopo il grandioso successo di Lol: Chi Ride è fuori, Prime Video ha deciso di lanciare una nuova ed esilarante edizione super speciale. In occasione del Natale 2022, infatti, debutterà LOL Xmas Special: Chi Ride è fuori, con un cast eccezionale e tantissime sorprese. Alla conduzione ancora Fedez, impegnato intanto nella seconda stagione di The Ferragnez.

Prova di debutto anche per Frank Matano che nella prossima stagione sarà alla guida del nuovo talent Prova Prova Sa Sa, nel quale quattro comici dovranno improvvisare e superare diverse prove.

Avremo modo di rivedere anche Lillo (vi ricordate Posaman?): il comico, protagonista del film prodotto da Lucky Red Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino e disponibile a partire dal prossimo anno, sarà anche il re della nuova serie Sono Lillo.

Ci saranno anche altri speciali dedicati a diversi altri comici; sarà il caso di Pintus, Francesco Cicchella, Maurizio Lastrico, Enrico Brignano e Alessandro Siani (quest’ultimo già disponibile a partire dal 26 luglio 2022).

Accanto alla comicità assoluta, sembra essere previsto il ritorno di Celebrity Hunted, ma non solo. Pare infatti che arriverà anche la seconda stagione di Dinner Club, dove Carlo Cracco ritroverà la “campionessa in carica” Sabrina Ferilli e la “badante” Luciana Littizzetto, accogliendo i nuovi arrivati, tra cui Paola Cortellesi, Luca Zingaretti, Antonio Albanese e Marco Giallini. Tale stagione sarà disponibile nell’anno nuovo, nel 2023.

Le serie-tv su Prime Video 2022-2023

La nuova stagione televisiva di Prime Video prevede l’arrivo in autunno della serie The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio nei panni di Nino Scodellaro, un ex eroe divenuto poi criminale. Arriva anche Everybody loves diamonds (prevista per il 2023): qui un piccolo gruppo di ladri è alla ricerca del colpo della vita e avranno luogo diverse peripezie.

In lista anche il drama di formazione intitolato Prisma, la serie sopra citata Sono Lillo e una nuova serie con protagonisti i Me contro Te, i due youtubers che hanno avuto un grandissimo successo anche al cinema. Nella serie, disponibile dal 30 settembre 2022, la coppia vivrà una nuovissima avventura alla corte della Regina con i suoi tre nipotini.

I film e i docu-film in arrivo

Per quanto riguarda i film sono in arrivo su Prime Video alcune storie coinvolgenti. Oltre al nuovo progetto di Lillo, arriverà una specie di cinepanettone che vedrà come protagonista Diego Abatantuono dal titolo Improvvisamente Natale, ma non solo. Sarà disponibile in piattaforma anche un nuovissimo film con Maccio Capatonda e il thriller Ipersonnia con Stefano Accorsi.

Se, invece, vi piace lo stile del documentario, rimarrete a bocca aperta. Arrivano infatti su Prime Video due interessantissimi docu-film che racconteranno la vita e il privato di due personaggi molto amati dal grande pubblico: uno sarà sul cestista Kobe Bryant (tragicamente scomparso insieme alla figlia il 26 gennaio 2020), del quale verrà raccontata l’infanzia in Una Storia Italiana; l’altro è il cantante Mahmood, che si racconterà in un modo assolutamente inedito in un racconto intitolato Ja ti la Crediasa Crasa (Non te lo saresti aspettato).

Infine, ma non per importanza, ci sarà la Champions League al centro dell’offerta di Prime Video, con l’avvento nel team talent a commentare i match, Massimo Oddo, Alessandro Nesa ed Ezequiel “Pocho” Lavezzi.

Come vedere film e serie tv su Prime Video

Per potere visualizzare i contenuti disponibili nella piattaforma digitale di Prime Video, dovrete sottoscrivere un abbonamento. Amazon Prime Video prevede un periodo di prova di 30 giorni valido per tutti i nuovi utenti e ha un costo mensile di € 4,99. In alternativa, potete scegliere l’abbonamento annuale, che consente di pagare €36 invece di € 59,88. Potrete disdire l’abbonamento quando vorrete (dopo i 30 giorni di prova)