Tutto il mondo conosce Game of Thrones – Il trono di spade e tutto il mondo non vede l’ora di vedere le evoluzioni (e i ritorni al passato) della nota serie televisiva creata da David Benioff e D.B.Weiss ispirata ai romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R.

Martin.

Dopo l’ottava stagione, dunque, che cosa dovrà aspettarsi il pubblico fan di Game of Thrones? Sicuramente un prequel, in arrivo il 21 agosto 2022, ma anche un sequel straordinario.

Il prequel di Game of Thrones

Arrivati all’ottava stagione in cui la tensione è arrivata letteralmente alle stelle, la nota serie televisiva lancerà un prequel il 21 agosto 2022, ma non solo. Infatti, The Hollywood Reporter avrebbe dichiarato in esclusiva che ci sarà un sequel de Il Trono di Spade e sarà dedicato a un personaggio particolare.

Ad ogni modo, prima del lancio di questo presunto sequel, avremo l’occasione di tornare indietro nel tempo grazie al prequel che andrà in onda ad agosto 2022. Il titolo è House of Dragon ed è ambientato ben 200 anni prima rispetto alla storia che Game Of Thrones effettivamente racconta. Il succo del prequel? Tutto ciò che riguarda la famosissima Casa Targaryen, quindi guerra, passione e misteri.

Il sequel di Game of Thrones: chi sarà il protagonista?

Oltre al prequel, però, il pubblico che ama Il Trono di Spade può stare tranquillo: è in programma un sequel di tutto rispetto, che si concentrerà in particolare su uno dei personaggi della serie televisiva.

Sarà Kit Harington, attore e interprete di Jon Snow, il main character del nuovo progetto.

A tale proposito è bene ricordare l’importanza di tale personaggio; sebbene sia stato molto discusso per tutto lo sviluppo delle stagioni e sia stato anche giudicato come personaggio di “poco carattere” e quasi invisibile, l’ottava stagione della serie si è conclusa con una notizia esplosiva: Jon Snow, cresciuto in Casa Stark e divenuto come un figlio, in realtà proverrebbe dalla famiglia Targaryen e sarebbe, di conseguenza, l’erede al trono dei Sette Regni. Un dettaglio da pelle d’oca che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Il finale di stagione lo ha visto avviarsi oltre la barriera insieme ai Bruti e non sappiamo nulla sul suo destino e il suo viaggio futuro. A quanto pare, però, il sequel in questione indagherà sulla sua storia facendo emergere elementi interessanti che probabilmente non ci aspettiamo.

A confermare tutto ciò, lo stesso George R.R. Martin, l’autore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco e coinvolto in tutti i titoli seriale tratti da quest’ultima. Martin, infatti, avrebbe scritto sul suo blog personale che il titolo della nuova produzione sarà, molto probabilmente, Snow. Inoltre, sembra che l’idea di spingere su un sequel di questo genere sia venuta proprio dall’attore Kit Harington, che si è mostrato sin da subito molto entusiasta del progetto.

Stando a tutte le voci raccolte, quindi, pare che il sequel avrà vita, ma considerando i tempi della televisione e gli intoppi che possono accadere, non bisognerà montarsi troppo la testa. Del resto, si sa, sarà il destino ad avere sempre l’ultima parola.