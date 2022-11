Com’è nato Spotify? Come ha fatto a diventare una delle piattaforme musicali digitali più famose al mondo? The Playlist risponderà proprio a tali domande: la miniserie tv Netflix, infatti, racconta proprio la vera storia che si cela dietro Spotify, tra atmosfere cupe e ricche di intensità.

The Playlist: la trama della serie che racconta Spotify

Un giovane programmatore svedese di nome Daniel Ek ha una fortissima intuizione: offrire musica in streaming ma in maniera completamente legale. L’idea, sicuramente interessante e all’avanguardia, deve però scontrarsi con il mondo della discografia, molto restia a cedere i diitti dei brani, proprio come gli stessi artisti, che da un giorno all’altro si ritroverebbero nella condizione di raccogliere solamente piccoli resti monetari del loro dur lavoro.

La storia che la serie racconta è la storia vera della nascita e del grandissimo sviluppo di Spotify, in cui non mancano momenti di tensione, di forti dubbi e di tanti ostacoli, che però hanno reso la piattaforma un successo mondiale.

Gli episodi di The Playlist sono sei e sono tutti staccati l’uno dall’altro, proprio come fossero i brani di una playlist di Spotify. Ogni episodio racconta una storia diversa e in ogni episodio si incontrerà un nuovo protagonista che, dal suo punto di vista, racconterà parte della storia della piattaforma.

Oltre a Daniel Ek, CEO e co-fondatore di Spotify, infatti, ci saranno anche personalità come Bobbi T (cantante) che denuncia l’insostenibilità della musica in streaming per tutti gli artisti.

Il cast di The Playlist

The Playlist ha uno scopo: ripercorrere i primi passi che hanno portato alla nascita di Spotify e al suo incredibile successo. Per tali ragioni, dunque, il cast sarà formato da attori e attrici che vestiranno i panni di tutti coloro immersi nella nascita del progetto:

Edvin Endre (Daniel Ek)

Christian Hillborg (Martin Lorentzon)

Ulf Stenberg (Per Sundin)

Joel Lützow (Andreas Ehn)

Janice Kamya Kavander (Bobbi T)

Gizem Erdogan (Petra Hansson)

Sofia Karemyr (Steffi)

Samuel Fröler

Valter Skarsgård (Peter Sunde)

Lisette Pagler

Rufus Glaser (Ludvig Strigeus)

Jonatan Bökman (Gunnar Kreitz)

Severija Janusauskaite (Maxine)

Ella Rappich (Sophia Bendz)

Girata a Stoccolma, The Playlist è diretta dal regista norvegese Per-Olav Sørensen.

Quando esce The Playlist e dove vederlo

La nuova serie The Playlist entra a fare parte ufficialmente del catalogo Netflix a partire dal 13 ottobre 2022. Per godere della visione della serie-tv basterà sottoscrivere uno degli abbonamenti disponibili in piattaforma, a seconda delle esigenze e disponibilità (si ricorda che Netflix in tempi recenti ha abbassato il costo degli abbonamenti e ha anche modificato la questione della condivisione delle password e degli account).

Se vi piacciono le storie vere e se vi piace andare alla scoperta di come le cose nascono e di quali siano gli aneddoti che vi girano intorno, The Playlist potrebbe realmente sorprendervi. Il racconto vero della nascita, dello sviluppo e infine del successo di Spotify è un racconto nuovo e inedito, che finora nessuno aveva mai mostrato (alti e bassi compresi). A oggi, nel 2022, Spotify raccoglie quasi 430 milioni di utenti e fattura centinaia di milioni di dollari ogni anno; pensate che nei primi mesi del 2022 ha guadagnato quasi tre miliardi di dollari.

Non resta che tuffarsi nell’incredibile storia di uno dei colossi della musica streaming mondiale: buona visione!