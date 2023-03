The Night Agent, la serie tv: dove vederla

The Night Agent è una nuova serie che sta per uscire, di genere giallo/politico, creata da Shawn Ryan. Una serie tv molto avvincente, che sicuramente riuscirà a conquistare gli spettatori grazie ai tanti colpi di scena.

The Night Agent: dove vedere la serie tv



The Night Agent è una nuova serie tv, di genere giallo/politico, creata da Shawn Ryan e dallo stesso produttore esecutivo di The Shield e S.W.A.T, che vede come protagonista Gabriel Basso. Una serie tv davvero molto avvincente, con una trama ben strutturata, che terrà gli spettatori incollati al piccolo schermo, grazie anche ai tanti colpi di scena previsti nel corso degli episodi previsti in questa stagione. “Quando il dovere chiama, gli eroi rispondono” ed è proprio quello che accade nella serie tv The Night Agent. La data ufficiale di uscita di questa serie è il 23 marzo 2023 e verrà resa disponibile su Netflix. Il catalogo della piattaforma streaming, durante il mese di marzo, ha proposto tantissimi nuovi titoli, tra film, serie tv, documentari e show, tutti da non perdere. Gli utenti del colosso dello streaming hanno la possibilità di scegliere tra moltissime novità, che hanno reso questo mese davvero ricco di emozioni e di storie da seguire, oltre grandi ritorni particolarmente attesi. The Night Agent è pronta ad incantare il pubblico, con tutti i suoi colpi di scena e la sua trama particolarmente appassionante, per un genere che difficilmente riesce a lasciare indifferente il pubblico, soprattutto se la storia raccontata è così interessante.

The Night Agent: di cosa parla e cosa mostra il trailer



“Durante il monitoraggio di una linea di emergenza un agente dell’FBI risponde a una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale riguardante una talpa alla Casa Bianca” è la sinossi ufficiale di The Night Agent. La serie tv parla di un agente dell’FBI che risponde ad una chiamata che lo coinvolge in una cospirazione che riguarda una talpa della Casa Bianca. Il trailer rilasciato da Netflix mostra l’agente dell’FBI, Peter Sutherland. L’uomo, al servizio della Casa Bianca, riesce a sventare un attacco terroristico ai danni di un treno della metropolitana, riuscendo in questo modo a salvare moltissime vite umane. Grazie a questo suo gesto, l’agente riesce a farsi notare e viene reclutato dalla Casa Bianca nel servizio investigativo top secret chiamato Night Agent. Le aspettative di Peter, però, vengono deluse. L’agente si trova a dover lavorare nel seminterrato della Casa Bianca con un solo ed unico compito, ovvero quello di rispondere ad un telefono che squilla molto raramente. Quando il telefono squilla per la prima volta, Peter si trova coinvolto in una cospirazione che vuole attaccare la presidenza degli Stati Uniti. Accanto a lui c’è Rose, una giovane ricercata dagli assassini che vogliono uccidere i suoi zii di cui la Casa Bianca inizia a sospettare. All’interno dello Studio Ovale c’è un infiltrato. Aspettatevi numerosi colpi di scena nello svolgimento della trama, perché tutti gli episodi previsti saranno davvero appassionanti e avvincenti, in grado di tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo.