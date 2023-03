The Night Agent su Netflix: la data di uscita

Su Netflix è in arrivo una nuova serie televisiva, "The Night Agent". Vediamo quando esce.

Giovedì 23 marzo 2023 uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix una nuova serie televisiva dal titolo “The Night Agent”, con Gabriel Basso. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

The Night Agent: di cosa parla

Sulla piattaforma di streaming Netflix è in arrivo una nuova serie televisiva di genere thriller d’azione, “The Night Agent.” La serie è basata sull’omonimo romanzo dello scrittore americano Matthew Quirk ed è creata dallo sceneggiatore e produttore televisivo americano Shawn Rayan e dallo stesso produttore esecutivo di “The Shield” e “S.W.A.T“. “The Night Agent” ha come protagonista Peter Sutherland, un’agente dell’FBI di livello basso il cui compito è rimanere seduto nel seminterrato della Casa Bianca a sorvegliare il telefono che però pare non suoni mai. Un giorno, inaspettatamente, Peter Sutherland sente il telefono squillare. A chiamare è una ragazza terrorizzata, Rose Larkin. Peter dovrà cercare di proteggere Rose ritrovandosi così nel mezzo di una cospirazione pericolosa che tra l’altro coinvolgerebbe qualcuno all’interno della Casa Bianca stessa. Tra colpi di scene e scene avvincenti, riuscirà l’agente Peter Sutherland a scoprire la verità e a salvare la Nazione?

The Night Agent: il cast

La nuova serie televisiva Netflix “The Night Agent” si prospetta essere una serie di successo, il genere thriller d’azione è un genere che appassiona e cha sa tenere lo spettatore incollato davanti al teleschermo. Il protagonista di questa serie televisiva è Peter Sutherland, interpretato dal ventottenne attore statunitense Gabriel Basso. Rose Larkin, una giovane CEO che ha deciso di andare a vivere dai suoi zii poiché sta attraversando un momento difficile, è interpretata dall’attrice e regista neozelandese Luciane Buchanan.

Nel cast troviamo anche l’attrice vietnamita candidata al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il film “The Whale“, Hong Chau. L’attrice veste i panni di Diane Farr, potente capo di Stato maggiore del Presidente e leale difensore. L’attrice canadese Sarah Desjardins interpreta Maddie Redfield, la figlia adolescente del vicepresidente. L’attrice britannica Fola Evans-Akingbola veste i panni di Chelsea Arrington, l’instancabile capo della sicurezza della figlia del vicepresidente Maddie. L’attrice russa naturalizzata canadese Eve Harlow interpreta Ellen, un’imprevedibile assassina i cui impulsi hanno un prezzo. L’attore statunitense di origine cubano-americana Enrique Murciano interpreta Ben Almora, colui alla guida dei servizi segreti alla Casa Bianca. L’attore, regista e produttore australiano di origine persiana Phoenix Raei veste i panni di Dale, il partner di Ellen. Infine l’attore statunitense D. B. Woodside interpreta Erik Monks, un uomo che ritorna nei Servizi Segreti dopo una lunga pausa, pronto a recuperare la fiducia persa.

The Night Agent: quando esce e dove vederlo

La nuova serie televisiva dal titolo “The Night Agent” sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire da giovedì 23 marzo 2023. Su Netflix è già disponibile il trailer ufficiale della serie televisiva. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Esistono diversi tipo di abbonamento, da quello più economico a quello premium.

La prima stagione della serie televisiva “The Night Agent” è composta da 10 episodi di una durata di circa 50 minuti ciascuno.