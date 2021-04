Il regista Joss Whedon in collaborazione con l’HBO ha dato vita ad una nuova serie tv sul genere fantasy-storico ambientata nell’era Vittoriana, The Nevers: vediamo qui di seguito trama, cast, data di uscita e su quale piattaforma verrà trasmessa.

The Nevers, serie tv: trama

Ambientata nella Londra dell’età Vittoriana, la serie tv epico-storico-fantascientifica The Nevers racconta la storia e le avventure di un gruppo di donne, The Touched, che scoprono di possedere abilità insolite, speciali e particolari. Il loro compito sarà quello di lottare e combattere contro nemici inarrestabili per una missione che potrebbe far cambiare loro il mondo.

La serie tv, per il momento costituita da una sola prima stagione, è divisa in 10 episodi della durata di circa 50-60 minuti ciascuno.

Scritta da Joss Whedon assieme a Jane Espenson e Doug Petrie, è diretta dal regista Joss Whedon in collaborazione con l’HBO.

Cast

Per quanto riguarda il cast della serie tv storico-fantasy The Nevers, troviamo come personaggi principali:

Laura Donnelly è la protagonista Amalia True, un’eroina impulsiva ed emotivamente danneggiata, fa parte del gruppo di donne The Touched;

è la protagonista Amalia True, un’eroina impulsiva ed emotivamente danneggiata, fa parte del gruppo di donne The Touched; Olivia Williams è Lavinia Bidlow, altra componente del gruppo di The Touched;

è Lavinia Bidlow, altra componente del gruppo di The Touched; James Norton è Hugo Swan, ragazzo elegante che gestisce un club segreto, è affascinato dal gruppo di The Touched;

è Hugo Swan, ragazzo elegante che gestisce un club segreto, è affascinato dal gruppo di The Touched; Tom Riley è Augustus Augie Bidlow, il fratello più giovane di Lavinia e il migliore amico di Hugo Swan;

è Augustus Augie Bidlow, il fratello più giovane di Lavinia e il migliore amico di Hugo Swan; Ann Skelly è Penance Adair, donna irlandese, l’amica più cara di Amalia e una delle prime sostenitrici della causa;

è Penance Adair, donna irlandese, l’amica più cara di Amalia e una delle prime sostenitrici della causa; Ben Chaplin è il detective Frank Mundi che sospetta di tutti;

è il detective Frank Mundi che sospetta di tutti; Pip Torrens è Lord Massen, uomo risoluto intento a mantenere e a ristabilire l’ordine;

è Lord Massen, uomo risoluto intento a mantenere e a ristabilire l’ordine; Zackary Momoh è il dottore Horatio Cousens, la cui vita è destinata a cambiare quando incontra Amalia;

è il dottore Horatio Cousens, la cui vita è destinata a cambiare quando incontra Amalia; Amy Manson è Maladie, internata dal marito e dichiarata psicologicamente instabile, vittima dei medici e del suo potere.

Data di uscita e streaming

Se per molto tempo la data di uscita è rimasta un segreto come gran parte della serie tv stessa è, ora non lo è più. The Nevers sarà disponibile a partire dal 12 aprile 2021 e verrà trasmessa su Sky.

