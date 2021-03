Se avete già visto tutte le novità in fatto di film e serie tv per quanto riguarda febbraio e marzo, allora siete pronti per scoprire le ultime new entry. Ecco qui di seguito cosa guardare su Prime Video ad aprile 2021.

Cosa guardare su Prime Video ad aprile 2021

Come ormai da tradizione per i più affezionati e nuova abitudine per gli ultimi iscritti, ogni mese la piattaforma streaming di Amazon aggiorna il catalogo online. Inutile dire che l’offerta è sempre ampia e molto variegata, tra film, serie tv e documentari. Si trovano infatti generi per ciascun gusto e per ciascuna esigenza, con nuove uscite, programmi comici, produzioni originali Prime Video, programmi cult, ecc.

Insomma, anche per aprile, possiamo stare tranquilli perché saremo sempre impegnati con nuove esclusive! Per quanto riguarda i film, abbiamo, anche in questo nuovo mese, thriller, romantici, commedie, drammatici e autobiografici. Invece, in fatto di serie tv, non possono mancare quelle divertenti come la nuovissima italiana LOL: chi ride è fuori, poi le storiche e quelle intrise di noir e spy. Ovviamente non è tutto: vediamo qui di seguito il catalogo completo ed aggiornato.

Film

Partendo dal filone “film”, troviamo ai primi posti il titolo di Alice e Peter. Una storia incredibile, fantastica e decisamente sorprendente che mischia due film cult d’animazione, Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie. I due protagonisti, infatti, prima di essere i personaggi di quei due film, erano fratelli ma, a causa di un imprevisto, sono destinati a separarsi.

Ma non dimentichiamoci di Senza rimorso di Tom Clancy: tratto dall’omonimo romanzo, il film racconta le origini di John Clark, un Navy Seal in cerca di vendetta per l’omicidio della moglie incinta. Una storia accattivante, che ci terrà in sospeso fino all’ultimo.

Passando ora al genere autobiografico, troviamo Il castello di vetro, la vera storia della giornalista americana Jeannette Walls. Una storia cruda ma totalmente profonda e drammatica, che esplora le zone più nascoste dell’animo umano, lasciando dietro di se vuoto e riflessione. Infine, tra i thriller, dobbiamo citare assolutamente Miss Sloane – Giochi di potere, che svela molto sul mondo celato della lobby e delle sue tecniche di influenzare la legge e le istituzioni.

Serie tv

Passando invece alla serie tv, come detto all’inizio, la prima in classifica da ricordare è la serie comedy LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi. Un programma tutto da ridere ma guai a chi si azzarda a farlo: verrà buttato fuori!

E invece, tornando più seri, vi consigliamo la serie horror Them, ambientata negli anni ’50. Racconta di come una famiglia sudafricana, trasferitosi a Los Angeles in un quartiere di soli bianchi, si ritrovi a vivere in una casa indemoniata, sia di demoni reali che soprannaturali. Ma la vera domanda è: riusciranno a sopravvivere?