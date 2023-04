The Marvelous Mrs. Maisel: dove vedere la quinta stagione

Ci siamo, l’attesissima quinta e ultima stagione di “The Marvelous Mrs. Maisel” è in arrivo. I fan non vedono l’ora. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere la serie televisiva.

The Marvelous Mrs. Maisel: la quinta e ultima stagione

La serie televisiva statunitense “The Marvelous Mrs. Maisel“, il cui titolo in italiano è “La Fantastica Signora Maisel” è giunta al termine. La quinta stagione della serie creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino per Amazon Studios è l’ultima. Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, aveva infatti dichiarato che le avventure di Midge si sarebbero concluse con la quinta stagione:

“Amy, Dan e la Fantastica Signora Maisel hanno costruito un percorso senza precedenti, elevando il livello delle storie che raccontano personaggi femminili, sfidando certe convenzioni della nostra industria, e cambiando per sempre lo storytelling dell’intrattenimento con il loro modo di trattare unico. Le dozzine di premi consolidano l’eredità della serie in molti modi, ma quello che è ancora più durevole e intenso sono i personaggi che Amy ha creato e il mondo gioioso e brillante a cui lei e Dan hanno dato vita. Questa serie ha significato molto per Prime Video ed i suoi effetti si sentiranno anche dopo la stagione finale. Non vedo l’ora che gli appassionati si possano gustare ogni momento del finale di questa indimenticabile serie.”

Anche l’attrice statunitense Rachel Brosnahan, che interpreta la protagonista Miriam “Midge” Maisel, sul suo profilo Instagram ufficiale aveva postato una foto della sua Midge per dire addio alla serie Tv: “Questa è la conclusione della serie The Marvelous Mrs. Maisel. Questa serie è stata un fulmine a ciel sereno. Un cast, una troupe e dei creatori che hanno potuto viaggiare nel tempo per cinque anni insieme. Ha cambiato la mia vita. Sono eternamente grata.”

“The Marvelous Mrs. Maisel” è una serie televisiva che ha riscosso davvero un grande successo, non solamente da parte degli spettatori. La serie, infatti, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe, di cui due alla protagonista Rachel Brosnahan, cinque Critics’ Choice Award e ben 17 Emmy Award.

The Marvelous Mrs. Maisel 5: anticipazioni

Nella quinta e ultima stagione di “The Marvelous Mrs. Maisel“, Midge avrà la sua ultima occasione per realizzare tutti i suoi sogni e diventare quindi la star che ha sempre desiderato essere. Per prima cosa lascerà il lavoro al Walford per accettare nuovi spettacoli al fine di aumentare la propria notorietà. L’occasione perfetta sembra presentarsi con il Gordon Ford Show. Nel frattempo anche le famiglie Maisel e Weissman hanno i loro problemi, come ad esempio Rose, interpretata dall’attrice statunitense Marin Hinkle, che entrerà in guerra contro i suoi nemici intermediari di New York.

The Marvelous Mrs. Maisel: dove vedere la serie televisiva

La quinta e ultima stagione di “The Marvelous Mrs. Maisel” sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video a partire da giovedì 14 aprile 2023, quando verranno caricate le prime tre puntate. Gli episodi successivi verranno invece pubblicati settimanalmente, un episodio ogni sette giorni. Per poter vedere questa serie televisiva è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon, al costo di 49,99 euro all’anno, oppure di 4,99 euro al mese.