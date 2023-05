La terza stagione di "The Kardashians" sta per arrivare. Vediamo insieme le anticipazioni.

Sulla piattaforma di streaming di Disney Plus è in arrivo la terza stagione di “The Kardashians”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama della nuova stagione.

The Kardashians 3: anticipazioni sulla terza stagione

A partire dal prossimo 25 maggio andrà in onda la terza stagione di “The Kardashians“, il reality televisivo statunitense incentrato sulla vita personale e lavorativa della famiglia Kardashian-Jenner. Ma, cosa dobbiamo aspettarci per questa nuova e attesissima terza stagione? Innanzitutto, guardando il trailer siamo certi che sarà una stagione ricca di sorprese e colpi di scena. Il trailer si apre con le parole di Khloé Kardaschian:

“Mi piacerebbe potervi dire che questa sarò una stagione tranquilla, rilassante e serena, ma non lo sarà.”

Insomma, tutto lascia supporre che ci saranno scenate, drammi, liti, in pratica tutto ciò a cui siamo abituati già dalla prima stagione della serie.

La nuova stagione della serie televisiva ripercorrerà i momenti più difficili della famiglia allargata Kardashian-Jenner. La seconda stagione, come ricorderete, ci è conclusa con i preparativi del matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, abbiamo visto la scelta della location e la prova vestiti, ma non è stato mostrato nulla sulla cerimonia avvenuta a Portofino. Possiamo quindi immaginare che la terza stagione parta proprio da qui. In questo ultimo anno sono successo davvero molte cose, che vedremo nel corso della terza stagione, come ad esempio la fine di due storie d’amore, quella tra Kim Kardashian e Pete Davidson, il comico del “Saturday Night Live“, e quella tra Kendall Jenner e Devin Booker. Nel trailer ufficiale, Kim viene inoltre mostrata mentre piange a dirotto mentre parla del divorzio con l’ex marito Kanye West e di tutti gli attacchi che ha ricevuto da lui sui social durante i mesi che hanno messo la parole fine al loro matrimonio. Il rapper ha infatti accusato Kim di non essere una buona madre. Queste invece le parole di Kim: “ha inventato una narrativa folle. Rimanendo in silenzio nonostante tutte le bugie dette per amore dei miei figli.” Si parlerà anche di salute, infatti Khloé è stata costretta a un delicato intervento chirurgico al viso per togliere un melanoma: “È stato molto più serio di quanto mi aspettassi”, ha dichiarato Khloé. Si parlerà inoltre di maternità surrogata, di co-genitorialità e di standard di bellezza, insomma sarà davvero una stagione piena per le sorelle Kim, Khloé e Kourtney Kardashian e per le sorellastre Kendall e Kylie Jenner.

I produttori del reality hanno così commentato questa terza stagione:

“Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resisteranno insieme durante la tempesta.”

The Kardashians 3: quando inizia e dove vedere la terza stagione

La terza stagione di “The Kardashians“, di cui è già disponibile il trailer, sta per arrivare. Appuntamento fissato per giovedì 25 maggio 2023 quando, sulla piattaforma di streaming di Disney Plus, verrà rilasciato il primo episodio. Ogni giovedì verrà rilasciata una nuova puntata. Vi ricordo che per poter guardare questa serie televisiva bisogna sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus, scegliendo tra quello mensile e quello annuale.