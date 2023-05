Kylie Jenner e la chirurgia: il suo prima e dopo è notevole

È la più piccola di “casa Kardashian” ma in fatto di successo non ha niente da invidiare a nessuno, anzi. Kylie Jenner è seguita, è amata, è discussa e talvolta anche criticata. Il suo aspetto estetico è cambiato notevolmente nel corso degli anni e benché lei ne dica, pare che si sia sottoposta a qualche ritocco estetico particolare. Vediamo più nel dettaglio la sua trasformazione e facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento.

Kylie Jenner: la sua trasformazione estetica tra prima e dopo

Che le Kardashian siano sempre al centro delle discussioni social ormai è assodato. Spesso riuscire a stare dietro alle loro scelte e ai loro cambiamenti è compito arduo, ma ci sono aspetti che, vuoi o non vuoi, non si possono nascondere. Parlando della più piccola delle sorelle, Kylie Jenner nel corso degli anni ha subito qualche trasformazione estetica ed è stata proprio lei ad aprire l’argomento, ammettendo qualcosa e omettendo qualche dettaglio. Basta in realtà dare un rapido sguardo alle sue foto per rendersi conto di quanto l’imprenditrice e modella sia cambiata, poco a poco, anno dopo anno. Il suo prima e dopo non è di impatto unico, ma è frutto di una trasformazione (anche minima) costante.

Partendo dagli inizi, sicuramente il primo ritocchino estetico eseguito da Kylie Jenner è quello alle labbra. La giovane delle Kardashian ha infatti eseguito un filler alle labbra: aveva 17 anni quando scelse di farlo la prima volta. Non dichiarò subito di essere ricorsa a tale ritocco, anche se le foto dell’epoca dimostrano il contrario.

La stessa Jenner ha per altro più volte annunciato che molte persone si sono fatte un’idea sbagliata della sua immagine e che lei, in realtà, si sarebbe rifatta molto meno di quanto la gente creda.

Kylie Jenner ha fatto solo il filler alle labbra?

Kylie Jenner ha ammesso di avere fatto il filler alle labbra, ma sul resto della sua trasformazione estetica non è stata molto precisa. La giovane Kardashian avrebbe infatti dichiarato di non essersi rifatta nulla in più, ma guardando le foto del “prima e dopo”, qualcosa pare essere cambiato.

Sembrerebbe infatti che Jenner si sia sottoposta a una rinoplastica, ma abbia anche scelto di ricorrere a un po’ di botox, specie sulle guance. Non solo: la modella si sarebbe sottoposta anche a uno degli interventi più gettonati, specie tra le celebrities. Si tratta del Buccal Fat Removal, un procedimento che ha come obiettivo quello di mettere in risalto gli zigomi, rimuovendo il grasso delle guance in modo tale da ottenere zigomi alti e ben scolpiti.

Il prima di Kylie Jenner è un prima che parla da sé: la trasformazione estetica che la giovane imprenditrice ha subito è notevole e sembra impossibile che siano state toccate solo le labbra. Anche il corpo, infine, ha subito qualche cambiamento, ma in questo casa Kardashian è la massima esperta. La bellezza della loro immagine non sarà mai stabile e le persone si dovranno abituare a vederle cambiare nel tempo, proprio come ha fatto Kylie Jenner.

Quale sarà la sua prossima mossa?