The Kardashians 3: quanti episodi sono?

La terza stagione di "The Kardashians" sta per partire. Quanti sono gli episodi?

Il 25 maggio 2023 uscirà il primo episodio della terza stagione della serie “The Kardashians“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quanti saranno gli episodi della terza stagione.

The Kardashians 3: quanti sono gli episodi della terza stagione?

La terza stagione della serie “The Kardashians” è in arrivo. Giovedì 25 maggio uscirà il primo episodio sulla piattaforma di streaming di Disney Plus. Ogni giovedì verrà rilasciato un nuovo episodio, per un totale di 10 episodi in tutto. Vi ricordo che per poter vedere “The Kardashians 3” è necessario sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus, scegliendo tra quello mensile e quello annuale.

The Kardashians 3: di cosa parla la terza stagione?

“The Kardashians” è un reality televisivo statunitense incentrato sulle vicende personali e lavorative della famiglia allargata Kardashian-Jenner. “Non sto bene, le cose cambiano molto velocemente”. Queste sono le parole di Kim Kardashian nel trailer ufficiale della serie. In questa nuova stagione Kim sarà protagonista di un grande litigio con la sorella Kourtney, che accuserà Kim di aver usato il suo matrimonio con Travis Barker per entrare nelle grazie di Dolce & Gabbana, inoltre si parlerà anche della fine della sua storia d’amore con il comico di “Saturday Night Live” Pete Davidson. Kim viene anche mostrata mente piange a dirotto parlando del divorzio con Kanye West, il quale l’ha criticata suoi social dicendolo che non è spesso una buona madre.

Questa terza stagione sarà piena di liti, scenate e drammi, proprio come siamo stati abituati nel corso delle due stagioni precedenti. Queste le parole di Khloé Kardashian nel trailer:

“Mi piacerebbe potervi dire che questa sarà una stagione tranquilla, rilassante e serena, ma non sarà così.”

Restando su Khloé, si parlerà del delicato intervento chirurgico al volto per rimuovere un melanoma. Al centro anche la maternità surrogata, la co-genitorialità e Kylie Jenner prenderà coscienza degli standard di bellezza fissati dalla famiglia.

La seconda stagione di “The Kardashians” si era conclusa con i preparativi del matrimonio tra Travis Barker e Kourtney Kardashian, si era vista la prova vestiti a Milano e la scelta della location. Non era però stato mostrato nulla della cerimonia a Portofino. Probabilmente con la terza stagione si partirà proprio da qui. Appuntamento per il 25 maggio.

The Kardashians 3: i protagonisti della terza stagione

Nel cast della terza stagione di “The Kardashians“, troviamo l’imprenditrice, attrice, personaggio televisivo e modella Kim Kardashian, sua sorella maggiore, l’imprenditrice e modella Kourney Kardashian, e la sorella minore, la conduttrice, imprenditrice e modella Khloé Kardashian. In questa terza stagione potrebbe apparire anche il fratello Rob Kardashian. Protagoniste anche le sorellastre, la supermodella Kendall Jenner e l’imprenditrice, modella e personaggio televisivo Kylie Jenner. Nel cast troviamo anche la madre, Kris Jenner, che ha parlato così della nuova stagione:

“Sono davvero brava a essere calma quando c’è turbolenza, ma questo è stato un anno vorticoso.”

In questa terza stagione dovrebbe apparire ancora il rapper Kanye West, magari con il suo matrimonio lampo con Bianca Censori. Ci sarà il cestista Tristan Thompson con la sua tormentata relazione con Khloé e ci sarà il ritorno di Scott Disick.