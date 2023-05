"The Kardashians 3" è in arrivo. Scopriamo dove vedere la serie Tv.

Ci siamo. La terza stagione della serie “The Kardashians” sta per arrivare. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove è possibile vederla.

The Kardashians 3: dove vedere la terza stagione

Giovedì 25 maggio 2023 sarà rilasciato il primo episodio della terza stagione di “The Kardashians“, il reality televisivo statunitense con al centro la vita personale e professionale della famiglia allargata Kardashian-Jenner. “The Kardashians 3” sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming di Disney Plus. Vi ricorso che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento, scegliendo tra quello mensile e quello annuale.

The Kardashians 3: di cosa parla la terza stagione

Lo scorso 30 marzo 2023 è stato rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di “The Kardashian“. Dal trailer si capisce che sarà una stagione ricca di sorprese e colpi di scena. I telespettatori entreranno nuovamente nelle vite di Kim, Khloé e Kourtney Kardashian e di Kendal e Kylie Jenner. Tanti gli argomenti che verranno trattati in questa nuova e attesissima terza stagione. Iniziamo dall’amore, si parlerà della relazione tormentata tra Khloé e il cestista Tristan Thompson, e della fine delle relazioni tra Kim Kardashian e il comico del “Saturday Night Live” Pete Davidson e tra Kendall Jenner e Devin Booker. Nel trailer inoltre si vede Kim che piange mentre parla del divorzio con il suo ex marito, il rapper Kanye West, il quale l’ha accusata sui social di non essere una brava madre. Nella terza stagione vedremo anche il delicato intervento chirurgico al viso che ha dovuto subire Khloé per un melanoma, “è stato molto più serio di quanto mi aspettassi“, ha dichiarato Khloé. Si parlerà anche di maternità surrogata, di co-genitorialità, il legame tra loro verrà davvero messo a dura prova. In poche parole in questa terza stagione assisteremo a drammi, liti, scenate e situazioni assurde, come già siamo stati abituati nel corso delle altre due stagioni. Queste le parole di Khloé Kardashian nel trailer:

“Mi piacerebbe potervi dire che questa sarà una stagione tranquilla, rilassante e serena. Ma non lo sarà.”

Infine in questa terza stagione, Kyle esorterà le sorelle a parlare degli “standard di bellezza che la loro famiglia sta fissando.”

The Kardashians 3: il cast della terza stagione

Nel corso della terza stagione di “The Kardashians“, vedremo la modella, imprenditrice, attrice e personaggio televisivo Kim Kardaschian, l’imprenditrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo Khloé Kardaschian e l’imprenditrice, modella e personaggio televisivo Kourtney Kardashian. Poi abbiamo la supermodella statunitense Kendall Jenner e l’imprenditrice, modella e personaggio televisivo Kyle Jenner. Ci sarà anche la madre di Kim, Khloé e Kourtney, ovvero Kris Jenner, che ha detto che quest’anno è stata molto brava a mantenere la calma quando c’era turbolenza. Non si sa se in questa stagione apparirà anche Kanye West, magari con il suo matrimonio lampo con Bianca Censori. Dovrebbe apparire nella serie anche il cestista Tristan Thompson, con la sua relazione tormentata con Khloé. Ci sarà poi un graditissimo ritorno, ovvero quello di Scott Disick. Vedremo se, in questa nuova stagione, avrà imparato a tenere a freno la sua gelosia nei confronti di Travis Barker.