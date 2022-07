Per chi ancora non lo conoscesse, Tristan Thompson è un giocatore di basket professionista canadese-americano. Conosciuto per la sua immensa professionalità nel mondo dello sport, Tristan è spesso al centro dei gossip per la sua relazione con Khloe Kardashian, figli compresi.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita del noto giocatore di Basket, spaziando tra la famiglia e le relazioni sentimentali.

Tristan Thompson: biografia

Tristan Thompson (nome completo Tristan Trevor James Thompson) è nato a Brampton il 13 marzo 1991 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 31 anni. I suoi genitori sono Trevor e Andrea Thompson ed è il maggiore dei quattro figli.

Non sappiamo moltissimo della sua famiglia e delle situazioni private che lo riguardano, ma sappiamo che ha lavorato come giornalista nella sua città natale prima di trasferirsi a Newark, nel New Jersey, per frequentare il liceo presso la Saint Benedict’s Preparatory School nel suo secondo anno.

Nel periodo in cui si trovata alla Findlay Prep, ha guidato la scuola al loro primo campionato nazionale ed è stato nominato un McDonald’s All-American 2010, così come un Jordan Band Classic All-America. Nel 2009, invece, ha firmato una lettera per giocare all’Università del Texas, dove è stato anche nominato il giocatore di maggiore valore nella stagione 2010-2011.

Nel giugno del 2011, Tristan Thompson decide di abbandonare l’Università del Texas per entrare nel draft NBA; da lì in poi si sono susseguiti grandi successo e nel 2015 è divenuto titolare della squadra dei Cleveland Cavaliers, aiutandola a raggiungere le finali NBA.

Alla fine della stagione 2015-2016 Thompson e la sua squadra hanno vinto un campionato NBA, la primissima vittoria in campionato della squadra in ben 52 anni. Tristan è diventato il primo giocatore nella storia dei Cavaliers a giocare in 400 partite consecutive di stagione regolare nel dicembre 2016.

Nella stagione 2020-2021 approda ai Boston Celtics, mentre a febbraio 2022 firma con i Chicago Bulls esordendo il 24 febbraio 2022 contro gli Atlanta Hawks.

Tristan Thompson e Khloe Kardashian

Tristan Thompson ha avuto una relazione con Khloe Kardashian, dalla quale ha avuto una figlia nel 2018, True Thompson. Il loro fidanzamento, però, si è concluso all’inizio del 2019, dopo diversi rumors su un presunto tradimento di lui. Nonostante la separazione Tristan Thompson e Khloe sono sempre stati molto attenti e rispettosi nel crescere la loro bambina.

La novità del momento? Sembra che Khloe Kardashian stia aspettando un altro bambino dal suo ex Tristan Thompson, ma ciò sarebbe avvenuto tramite una madre surrogata. La notizia è stata poi confermata dai rappresentati di Khloe a “E! News”, i quali hanno dichiarato: “Possiamo confermare che True avrà un fratello che è stato concepito a novembre. È incredibilmente grata alla straordinaria madre surrogata per una così bella benedizione. Vorremmo chiedere gentilezza e privacy in modo che Khloé possa concentrarsi sulla sua famiglia”.

Oltre a ciò, il rappresentante avrebbe confermato che la donna sarebbe rimasta icninta nel novembre del 2021, ossia quando l’imprenditrice ancora non era a conoscenza che la star dell’NBA avrebbe avuto un altro figlio nato da una storia clandestina con Maralee Nichols. Avrebbe altrimenti agito in modo differente? Non possiamo saperlo.

Per ora in bocca al lupo a Tristan e Khloe per la nuova avventura.