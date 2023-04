The Flash: dove è stato girato il film?

The Flash è un film in cui la storia si svolge in luoghi immaginari, che fanno parte di un universo completamente inventato. Quali sono le location?

The Flash è un film in cui la storia si svolge in luoghi immaginari, che fanno parte di un universo completamente inventato, più precisamente nella fittizia Central City. Scopriamo in quali location è stato girato.

The Flash: dove è stato girato?

Gli spettatori televisivi della DC sono stati proiettati in un universo immaginario, creato per la realizzazione di queste storie. The Flash, per esempio, è ambientato nell’immaginaria Central City. Segue il dottor Barry Allen dopo aver acquisito la capacità di velocità sovrumana a causa di un’esplosione di materia oscura, per poi diventare il supereroe protettore di Central City. Nonostante la città sia immaginaria, ovviamente The Flash è stato girato in qualche luogo realmente esistente. Iniziamo con il rivelare che alcune delle riprese di Central City sono state effettuate a Portland, in Oregon. Ad esempio il fiume Willamette e i suoi numerosi ponti. Molte riprese sono state effettuate nella regione di Columbia Britannica, in Canada, in modo particolare nella città di Vancouver. Si tratta di una location economica ma anche molto suggestiva, simile agli Stati Uniti e facilmente adattabile alle riprese. Vancouver Film Studios è il luogo usato per le scene interne. La casa di infanzia di Barry si trova nella British Columbia 2036 Ovest 13th Viale.

Un altro luogo ricorrente è S.T.A.R. Labs. Le scene in questo luogo sono state girate al CBC Vancouver Broadcast Center su 700 Hamilton Street. Alcune scene sono state girate anche al Vancouver Film Studios e lo stadio BC Place. La stazione di polizia di Central City, che si vede spesso nello show, in realtà è il Municipio di Vancouver. L’Aeroporto regionale di Boundary Bay rappresenta più luoghi dello spettacolo, tra cui S.T.A.R. Labs Aviation Division e Ferris Air Testing Facility. A parte questo, è stato usato anche un particolare vicolo su Granville Street e West Pender Street a Vancouver per filmare più scene durante lo spettacolo.

Come abbiamo potuto vedere, Vancouver e il Canada sono luoghi in cui sono state girate la maggior parte delle scene. Una location davvero molto suggestiva e importante, per rappresentare una storia che si svolge in un universo immaginario. Central City è una cittadina del tutto inventata, creata proprio per la storia, ma le location scelte per girare le scene di The Flash sono davvero molto accurate. Alcuni degli altri luoghi in cui sono state effettuate le riprese includono West Hastings Street, Hornby Plaza, Homer Street, Segal Graduate School of Business, Riverview Hospital, Carrall Street, Expo Boulevard, Holly Lodge, Central City Shopping Centre nel Surrey, Pharmaceutical Sciences Building, Natal Street, West Waterfront Road, Guildford Town Centre, Vogue Theatre, The Orpheum, Pacific Central Station, Cleveland Dam ed Emery Barnes Park. The Flash è ambientato in modo principale a Vancouver, ma ovviamente per riuscire a costruire con grande attenzione ai dettagli l’intera storia, è stato necessario spostarsi e scegliere location varie, per ricostruire un mondo immaginario che ha coinvolto i telespettatori nella storia, rendendola ancora più perfetta.