Il futuro di The Flash, il film di Andy Muschietti previsto per il 2023 potrebbe essere a rischio a causa di alcuni spiacevoli episodi in cui si è trovato coinvolto Ezra Miller, che dovrebbe interpretare il super eroe protagonista. Ma chi è l’attore? Quali sono stati i suoi esordi? Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Ezra Miller

Ezra Miller nasce a Wyckoff, in New Jersey, il 30 settembre del 1992 ed è quindi del segno della Bilancia. La madre è una ballerina di danza moderna e il padre è stato vicepresidente director manager della Hyperion Books. Ezra ha anche due sorelle maggiori, Saiya e Caitlin.

La carriera, dagli esordi al successo

Il debutto di Ezra Miller nel mondo del cinema risale al 2008 con il film Afterschool per cui ottiene il ruolo da protagonista. Nello stesso anno lo vediamo anche nella serie tv Californication ma è nel 2012 che la carriera di Miller subisce una svolta: entra infatti nel cast di Noi siamo infinito, insieme ad Emma Watson e Logan Lerman.

Dal 2016 Ezra veste i panni di Credence Barebone per la saga di Animali fantastici e dove trovarli il cui terzo capitolo dal sottotitolo “I segreti di Silente” è uscito nel 2022.

Dal 2016 al 2017 inoltre, Miller interpreta un cameo di Flash per i film Batman vs. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice Ligue.

Ezra Miller è stato scelto ancora una volta per interpretare il velocissimo super eroe in un stand-alone diretto da Andy Muschietti, ma il suo ruolo nel film previsto per l’estate 2023 potrebbe essere a rischio a causa di alcuni guai con la giustizia.

Vita privata, curiosità e guai con la legge

Ezra Miller ha dichiarato più volte di innamorarsi delle persone, a prescindere dal loro genere di appartenenza. Si identifica quindi come queer e nel 2021 ha anche fatto coming out come persona non- binary. Come dicevamo all’inizio dell’articolo Ezra Miller si sarebbe reso protagonista di alcuni spiacevoli episodi segnalati come “condotta disordinata”.

Nel marzo 2022, il giorno prima della prima mondiale di Animali fantastici e dove trovarli – I segreti di Silente, secondo quanto dichiarato in un rapporto della polizia l’attore avrebbe avuto atteggiamenti molesti e a tratti violenti in un bar delle Hawaii a seguito dei quali Miller sarebbe stato arrestato per poi essere rilasciato su cauzione. Nello stesso periodo una coppia del posto avrebbe anche chiesto un’ordinanza restrittiva contro di lui, accusandolo di averli minacciati e derubati.

Ma stando alla cronaca l’episodio alle Hawaii sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie. Nella primavera del 2020 infatti, mentre si trovava in un bar islandese il famoso attore avrebbe messo le mani al collo di una donna. Il gesto prontamente filmato ha fatto il giro dei social. Ai tempi delle riprese di Noi siamo infinito invece, Ezra Miller è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. L’attore in seguito avrebbe commentato l’episodio dicendo di non sentire il bisogno di nascondere di fumarla.