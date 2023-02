The Flash – il Film: trama, cast e uscita

Il 14 giugno 2023 The Flash il film arriverà in tutti i cinema italiani: nel cast c'è il ritorno di grandi attori e la storia racconterà una nuova storia

The Flash è il film del 2023 diretto da Andy Muschietti e sarà distribuito da Warner Bros Italia. Con Ben Affleck, Ezra Miller e tanti altri attori eccezionali, The Flash è stato presentato in occasione del Super Bowl 2023, quando è stato mandato in onda il trailer ufficiale.

Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo film DC.

The Flash: la data di uscita ufficiale del film

Stando alle varie notizie circolanti sul web e soprattutto osservando il trailer della pellicola, The Flash uscirà al cinema, in tutte le sale italiane, il 14 giugno 2023.

Di che cosa parla The Flash? Trama del film

The Flash racconta il ritorno di Ezra Miller nel suo ruolo di Scarlet Speedster / Bart Allen del DCEU, lo stesso che ha interpretato per la prima volta in Batman VS Superman: Dawn of Justice, Justice League e Zack Snyder Justice League.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare così gli eventi del passato. Nel momento in cui il suo tentativo di salvare la sua famiglia per sbaglio altererà il futuro, Barry rimarrà intrappolato in una realtà in cui il generale Zod tornerà a minacciare la distruzione, ma senza alcun supereroe a disposizione. Barry potrebbe però convincere un Batman cambiato a tornare in campo per salvare un kryptononiano imprigionato, sebbene in realtà non sia proprio lui che sta cercando.

Per salvare il mondo in cui si trova bloccato e tornare quindi al tempo che conosce, l’unica speranza per Barry è correre per la sua vita: basterà questo come sacrificio per salvare definitivamente l’universo?

A quanto pare The Flash ignorerà gli eventi narrati in Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), ma presenterà nuove storie sul Batman di Michael Keaton per riuscire a colmare il grande divario tra Batman Returns (1992) e questo nuovo film.

Il cast di The Flash: chi recita nel nuovo film DC

Il cast del nuovo film DC The Flash si compone di attori e attrici eccezionali, alcuni dei quali tornano sul set dopo tempo:

Ezra Miller è Barry Allen

è Barry Allen Kiersey Clemons è Iris West

Mirbel Verdù è Nora Allen

Sasha Calle è Supergirl

Michael Keaton è Bruce Wayne

Ben Affleck è Batman

Ron Livingston è Billy Crudup

La regia di The Flash è affidata ad Andy Muschietti, mentre la sceneggiatura è affidata a Christina Hodson. Barbara Muschietti e Michaeal Disco sono invece i produttori, insieme a Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins nel ruolo di produttori esecutivi.

The Flash – Il Film è il terzo adattamento basato sulla trama di Flashpoint dopo il film animato Justice League: The Flashpoint Paradox, uscito nel 2013 e la terza stagione della serie-tv Flash.

Sapevate che The Flash sarà il primo film non horror di Andry Muschietti? Ebbene sì, il progetto di The Flash si discosta di moltissimo dal genere portato avanti dal regista.

Il Super Bowl 2023 ha offerto al pubblico presente e al pubblico a casa una grandissima possibilità: scoprire in anteprima il trailer ufficiale del nuovo film.

Il 14 giugno 2023 The Flash arriva in Italia: l’attesa è cominciata.