La seconda stagione della serie tv The Ferragnez debutterà su Amazon Prime Video il 18 maggio. Una serie tv molto amata, perché racconta le vicende private e professionali di Chiara Ferragni e Fedez. Si potrà assistere gratuitamente alla prima.

The Ferragnez 2: la prima gratis all’Arco della Pace

Mancano davvero pochi giorni all’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, che racconta le vicende familiari e professionali di Chiara Ferragni e Fedez. La famiglia più seguita d’Italia sta per tornare sul piccolo schermo, più precisamente su Prime Video. Chiara Ferragni, nei suoi contenuti su Instagram, ha annunciato che il 17 maggio ci sarà un’anteprima speciale a Milano, e precisamente all’Arco della Pace. Un evento gratuito che inizierà alle ore 19.30. “Abbiamo deciso, per celebrare questa uscita, di fare una première un po’ diversa dal solito. Non soltanto con la nostra famiglia ma anche con voi i nostri fan e i nostri follower che sono un po’ la nostra famiglia allargata” ha dichiarato Chiara Ferragni. I primi quattro episodi usciranno il 18 maggio sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Dopo l’annuncio sul suo profilo, i fan sono letteralmente impazziti all’idea di poter incontrare l’influencer e il rapper e condividere con loro la visione della seconda stagione della serie tv. L’invito alla loro “famiglia allargata” di partecipare all’anteprima milanese all’Arco della Pace è stato accolto con grande felicità e grande entusiasmo. L’evento è previsto il 17 maggio e inizierà alle 19.30. Durante la serata, Chiara Ferragni e Fedez risponderanno alle domande che i fan invieranno sui loro profili Instagram.

La prima della serie tv The Ferragnez 2: evento e anticipazioni

Come confermato dalla stessa Chiara Ferragni, con i suoi contenuti pubblicati su Instagram, l’evento all’Arco della Pace, in zona Parco Sempione, sarà completamente gratuito per tutti coloro che desiderano partecipare. Non sarà necessario acquistare nessun biglietto e neanche registrarsi in nessun modo. Una volta arrivati, si potranno guardare gli episodi e anche interagire con la famosa coppia. La seconda stagione di The Ferragnez continuerà a seguire le vicende familiari e professionali di Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai loro due amatissimi bambini, Leone e Vittoria. Si parlerà dei tanti progetti imprenditoriali dell’influencer e del rapper, ma anche delle loro opere di solidarietà. Verranno trattati numerosi argomenti, compresa la malattia che ha dovuto affrontare Fedez e il distacco dai social network a causa di un periodo difficile dovuto all’assunzione di psicofarmaci. Questa seconda stagione entrerà nella profondità di un anno molto intenso per la coppia, andando a raccontare sia gli aspetti più intimi e privati che gli aspetti resi pubblici sui social network. Scopriremo come hanno affrontato quest’anno così particolare Chiara Ferragni e Fedez, singolarmente, in coppia e in famiglia. Si parlerà anche di tutti i loro impegni lavorativi, dei progetti di cui si sono occupati, dei viaggi che hanno effettuato e del tempo tranquillo e sereno trascorso con i propri figli, nella loro quotidianità. Un nuovo viaggio all’interno della vita dei Ferragnez, delle loro famiglie e dei loro amici.