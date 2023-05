La seconda stagione della serie tv The Ferragnez sta per debuttare su Amazon Prime Video. Di cosa parla?

La seconda stagione della serie tv The Ferragnez sta per debuttare su Amazon Prime Video. Un ciclo di nuovi episodi che continueranno a seguire Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria. Scopriamo insieme di cosa parla.

The Ferragnez 2: la trama della serie tv



“L’anno passato è stato stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale. Non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia” sono le parole di Chiara Ferragni per presentare il trailer ufficiale della seconda stagione di The Ferragnez, il docu-reality dedicato alla famiglia più social d’Italia. “Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo” ha spiegato Chiara Ferragni. “Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro” ha aggiunto Fedez.

Il filo conduttore di questa nuova stagione sarà sempre la psicoanalisi. Durante le sedute si parlerà della malattia che ha colpito Fedez e ha messo a dura prova lui e le persone che gli sono sempre state accanto. Ci saranno momenti dedicati alla nuova routine familiare in quattro, visto che nella prima stagione si è vista l’attesa della secondogenita. Ci saranno anche tutti gli eventi a cui Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato e i loro progetti lavorativi e di solidarietà. Ci sarà anche spazio per i litigi, ma non per la presenta crisi di cui il gossip ha parlato molto dopo Sanremo. L’appuntamento con i primi quattro episodi della serie tv è per il 18 maggio, mentre il 25 maggio usciranno gli ultimi tre episodi.

La seconda stagione della serie tv The Ferragnez



Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria, le famiglie e gli amici saranno protagonisti della seconda stagione della serie tv The Ferragnez. Una serie tv che consente al pubblico di conoscere meglio la famiglia più social d’Italia, dai momenti di quotidianità agli impegni lavorativi. La prima stagione ha avuto un grande successo, tanto da essere rinnovata. I telespettatori torneranno nel mondo dei Ferragnez, intraprendendo un nuovo percorso nella loro vita, molto intenso e significativo. Ci saranno nuove sfide e nuovi traguardi, sia come professionisti che come coppia e come genitori. La seconda stagione è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video il 18 maggio, con i primi quattro episodi, e il 25 maggio, con gli ultimi tre episodi. Il primo trailer ufficiale ha già dato un’idea di cosa vedrà il pubblico durante i nuovi episodi. “Propositi per questa nuova stagione: immergermi in esperienze completamente diverse da quelle che è stata la mia storia” spiega Chiara Ferragni nel trailer. Vedremo lei e Fedez alle prese con la terapia di coppia, tra prove difficili, litigi, momenti di grande complicità e la voglia di continuare a condividere privatamente e professionalmente.