Dopo settimane, se non mesi, di ipotesi e di commenti a riguardo, finalmente The Ferragnez 2 ha una data di uscita ufficiale. La coppia Chiara Ferragni e Fedez torna sul piccolo schermo con nuovi episodi: i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita e sulla loro relazione, ultimamente messa molto in discussione. Quando esce la seconda stagione? Scopriamolo insieme!

The Ferragnez 2: quando esce e dove vedere la seconda stagione della serie-tv

Finalmente è stata svelata la data di uscita ufficiale della seconda stagione di The Ferragnez. A rivelare la news sono stati proprio i protagonisti della serie, Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno prontamente pubblicato un paio di fotografie “copertina” della nuova stagione e ne hanno reso noto il lancio. La seconda stagione di The Ferragnez la serie debutterà il 18 maggio 2023. La seconda stagione, proprio come la prima, sarà disponibile su Prime Video, dunque sarà necessario avere attivo il servizio Prime di Amazon.

Chiara Ferragni e Fedez hanno inoltre reso noto che dopo l’estate uscirà anche un episodio interamente dedicato al Festival di Sanremo 2023: l’attesa si fa ancora più emozionante, soprattutto dopo tutte le voci che hanno invaso la loro vita proprio in seguito al Festival.

The Ferragnez 2: le anticipazioni sulla seconda stagione

La data di uscita c’è, la piattaforma anche, ma ancora ci sono tantissime domande riguardo il tema su cui verterà la seconda stagione di The Ferragnez. Non si conoscono i dettagli sui temi trattati, ma il pubblico già può immaginare che gli episodi (potrebbero essere 8 come nel caso della prima stagione) ricominceranno da dove la storia si era interrotta nel primo capitolo.

Tutto potrebbe ripartire dalla nascita di Vittoria, avvenuta nel marzo 2021. Con molta probabilità si toccherà anche il tema della malattia e del percorso che Fedez ha dovuto affrontare a causa del suo tumore al pancreas. Non mancheranno particolari inediti sulla loro vita sentimentale e chissà se ci sarà di nuovo lo story-time della loro terapia di coppia: lo scopriremo all’uscita della serie.

La dichiarazione dell’uscita di un episodio speciale dedicato a Sanremo, poi, apre le porte a un’altra questione molto discussa: il Sanremo gate di cui si è tanto discusso e che è stato al centro del gossip per settimane.

The Ferragnez 2 non vede l’ora di coinvolgere il pubblico, ormai affezionato alla vita dei due protagonisti. L’attesa può dirsi quasi del tutto conclusa, perciò non resta che attendere il 18 maggio 2023 per collegarsi su Prime Video e vivere in pieno la nuova ed esilarante stagione.

Le riprese della seconda stagione sono cominciate nel mese di giugno 2022. The Ferragnez 2 è una produzione di Banijay Italia per Amazon Studios. Considerando il successo incredibile che ha avuto la prima stagione (si parla di milioni di spettatori e di spettatrici), ci si aspetta un vero e proprio boom mediatico anche per il secondo capitolo. Protagonisti assoluti di polemiche, commenti, opinioni ed enormi successi, Chiara Ferragni e Fedez ritornano a raccontarsi in tutto e per tutto, alti e bassi compresi.