Ispirata a eventi reali, The Crown racconta la storia della corona inglese sotto il regno della Regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni.

Dopo quattro stagioni di enorme successo, la serie-tv debutta con il suo quinto capitolo e racconta le grandi difficoltà che la Regina e tutta la famiglia reale ha vissuto nell’arco di tutti gli anni ’90.

The Crown 5: dove vedere la serie-tv

La quinta stagione di The Crown è disponibile su Netflix. La serie, creata da Peter Morgan, è approdata sulla piattaforma streaming il 9 novembre 2022 con la disponibilità di tutti gli episodi.

Niente panico: se ancora non avete avuto modo di vedere la serie-tv, Netflix vi offre la possibilità di recuperare tutte le stagioni precedenti, dalla prima alla quinta; in questo modo potrete vivere in ordine cronologico tutta la storia della royal family, alti e bassi inclusi.

Viene da sé che solamente coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Netflix potranno usufruire di tutti i contenuti in questione. La piattaforma, è bene ricordarlo, offre la possibilità di scegliere tra diversi piani, come offre la possibilità di pagare una cifra sia mensile, sia annuale. Tale scelta dipende dalle preferenze dell’utente che, in base a quanti schermi vorrà inserire nell’abbonamento e a come preferisce effettuare il pagamento, si troverà di fronte cifre differenti.

Per ultimo, ma non per importanza, Netflix in tempi recenti ha cambiato il regolamento per quanto riguarda l’utilizzo e la condivisione di account e di password, oltre che avere introdotto abbonamenti decisamente low cost.

Approdata su Netflix con la sua prima stagione nel 2016, The Crown ha riscosso un incredibile successo da parte del pubblico, che ha imparato a conoscere, ad apprezzare e ad affezionarsi a tutti i membri della famiglia reale inglese. Apprezzamenti notevoli anche da parte della critica, tanto che la serie-tv di Netflix è riuscita a portarsi a casa circa 7 Golden Globe e ben 8 Emmy: un traguardo importantissimo!

The Crown si classifica tra le 100 migliori serie-tv del XXI secolo; prodotta da Left Bank Pictures e Sony Pictures Television per Netflix, The Crown 5 sarà pronta a stupire il grande pubblico con nuovi ed esilaranti episodi scottanti. Siete pronti/e a scoprire tutti i dettagli sul matrimonio di Carlo e Diana e sul divorzio imminente? O il tragico incendio che ha colpito il Castello di Windsor? Tutto è possibile: la quinta stagione vi illuminerà.

Il 9 novembre 2022 il catalogo di Netflix si arricchirà di storia e di emozioni; c’è da dire anche che la tensione legata all’uscita della nuova stagione è stata tanta. La Regina Elisabetta II è scomparsa, il Principe Carlo è diventato Re e tutto il paese, come la stessa royal family, si trova a dovere affrontare ogni giorno i dubbi e le ansie legate al futuro. Proprio per tale ragione, dunque, i nuovi episodi della serie-tv (che raccontano uno dei periodi più bui della monarchia inglese), potrebbero fare scaturire qualche polemica, sia qualche perplessità da parte della stessa famiglia reale.

Per scoprirlo, quindi, non resta che accedere a Netflix e cliccare su Play: buona visione!