La serie-tv più lunga sulla storia della corona inglese sta per fare ritorno: The Crown 5 arriva a novembre 2022 e vedrà nuovi attori e attrici interpretare la regina Elisabetta II, Lady Diana e il Principe (ora Re) Carlo.

Scopriamo più nel dettaglio di che cosa parlerà la nuova stagione.

The Crown 5: quale sarà la trama della nuova stagione?

La serie-tv di Netflix dedicata alla vita dei reali inglese sta per volgere al termine; dopo il successo delle quattro stagioni già disponibili sulla piattaforma streaming, sta per arrivare un nuovo capitolo della narrazione, il quinto, per esattezza.

A quanto pare The Crown 5 andrà a coprire tutto l’arco temporale degli anni ’90 e si attaccherà proprio al finale della stagione 4, con le dimissioni di Margaret Thatcher e la nomina del Primo Ministro John Major.

L’annus horribilis, così come lo definì la stessa Regina Elisabetta II, quel difficile 1992 in cui oltre a una serie di avvenimenti politici e storici, dovette subire anche il tragico incendio al castello di Windsor.

Non solo; The Crown 5 si concentrerà anche – e soprattutto – sulla figura di Lady Diana e sul rapporto sempre più in crisi con il Principe Carlo, fino ad arrivare al divorzio definitivo. Il rapporto sempre più traballante dei coniugi metterà in forte crisi l’immagine della Monarchia e alimenterà lo sviluppo di pettegolezzi sulla famiglia reale: un intreccio di timori, di segreti e di emozioni contrastanti.

Il divorzio tra Diana Spencer e Carlo non sarà però l’unico; dentro l’annus horribilis, infatti, Queen Elizabeth ha dovuto vivere anche la separazione tra la Principessa Anna e il capitano Mark Philips.

Il decennio affrontato nella quinta stagione della serie-tv vedrà anche la tragica fine di Lady D, scomparsa il 31 agosto 1997 in un incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi.

Nel mese di ottobre 2022 è uscita anche la notizia secondo cui in The Crown 5 emergerà anche la famosa telefonata che il Principe Carlo e Camilla ebbero proprio nel 1992, in cui l’attuale Re d’Inghilterra esponeva i suoi desideri più intimi verso la donna.

A fare chiarezza sulla trama ufficiale di The Crown 5 ci ha pensato lo stesso Netflix:

[…] la Regina Elisabetta II riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa.

E ancora:

Il Principe Carlo spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana, gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi.

Disponibile su Netflix a partire dal 9 novembre 2022 The Crown 5 vi terrà incollati/e davanti allo schermo: tante emozioni e altrettanto coinvolgimento vi conquisteranno!