State sfogliando il catalogo di Netflix, avete voglia di una serie con una bella ambientazione storica ma volete evitare le solite storie? Nessun problema, in vostro soccorso arriva The Club, serie tv di Netflix pubblicata sulla piattaforma il 5 Novembre.

Lo show è ambientato negli anni Cinquanta in Turchia, e promette una ventata d’aria fresca che permetterà agli utenti di scoprire un’atmosfera nuova, diversa da quella occidentale. Se cercate un period drama diverso dal solito, questo è il prodotto adatto a voi.

The Club: la trama della nuova serie tv di Netflix

Da non confondere con El club, serie tv messicana sugli adolescenti e la droga su Netflix, The Club è ambientato nella Turchia degli anni Cinquanta.

Al centro della trama c’è Matilda, che dopo 17 anni in carcere per omicidio torna in libertà. Inizialmente decisa a prendere una nave che la porti in Israele lasciandosi la Turchia alle spalle, decide di rimanere e riconnettersi con la figlia. Raşel è cresciuta in un orfanotrofio, all’insaputa di chi fossero i suoi genitori, e conduce una vita spericolata e da ribelle.

Dopo aver scoperto che la figlia lavora in un night club, Matilda decide di farsi assumere lì per tenerla d’occhio e poterla finalmente conoscere.

L’arrivo della donna però non rivoluzionerà solo la vita di Raşel, ma di tutto il locale. Il Club Istanbul cesserà di essere un inferno per i suoi dipendenti, diventando invece un rifugio e una casa per gli outsider. A tutto ciò bisogna aggiungere una trama secondaria piena di mistero che riguarda il passato di Matilda, la nascita di Raşel e l’omicidio che ha portato la donna a essere rinchiusa in carcere per 17 anni.

Le tematiche affrontate dalla serie

La tematica più importante della serie tv è sicuramente il rapporto fra madre e figlia: viene sottolineata l’importanza della famiglia che scegliamo noi. Matilda e Raşel non si conoscono, non sanno nulla l’una dell’altra e solo approfondendo la loro relazione potranno diventare davvero una famiglia. Lo stesso concetto si amplia a tutti gli altri dipendenti del Club Istanbul, legati da un forte senso di affetto e solidarietà.

Un altro tema importante è quello del viaggio verso Israele, che per la cultura turca dell’epoca era l’equivalente del nostro “Sogno americano”. Il concetto di “Prendere una nave e andare” diventa un modo per liberarsi da una vita e una società che ormai ci stanno strette; nel caso della Turchia, la meta tanto sognata è Israele. Uno dei personaggi più interessanti di The Club poi, è Selim. L’uomo si esibisce nel night club come cantante, in un certo senso rivoluzionando l’intrattenimento del luogo, che prima era affidato alle sole donne. Le sue canzoni trasformano quasi la serie in un musical, accompagnando i personaggi nei momenti più intensi.

Perché vedere The Club

Nonostante i nomi degli interpreti ci siano sconosciuti, in Turchia gli attori e la regista (Zeynep Günay Tan) della serie tv sono molto noti e apprezzati dal pubblico. Per il pubblico italiano potrebbe rivelarsi uno show molto interessante, soprattutto considerando il successo che altri prodotti turchi hanno ottenuto nel nostro paese. Basti pensare a tutti i fan italiani dell’attore Can Yaman e al discreto successo ottenuto su Netflix Italia da 50M2, altra serie tv turca.

In ogni caso The Club rimane una serie tv che vale la pena di vedere. Le puntate creano un buon mix fra la sua natura da soap opera e i suoi aspetti più misteriosi. Se vi piacciono i period drama e avete voglia di qualcosa di nuovo, fa proprio al caso vostro. La prima stagione è composta da 6 episodi, tutti dalla durata di 40-50 minuti circa. Per cui, se non sapete cosa fare durante uno di questi weekend freddi e invernali, guardate The Club.