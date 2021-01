Nel campo cinematografico e televisivo, da qualche tempo ormai, le produzioni turche stanno riscuotendo molto successo e anche Netflix sembra essersene accorta. Dal 27 gennaio 2021 infatti, il catalogo della famosa piattaforma di streaming ospiterà un nuovo interessantissimo titolo. Si tratta di 50 M2, di una serie tv thriller con rimandi all’intricato ed appassionante genere noir, composta da 8 puntate.

La produzione, così come il cast, sono turchi, ma la serie è commissionata dal colosso dello streaming americano in collaborazione con BKM leader dell’industria cinematografica in Turchia. Alcuni degli attori, come il protagonista, sono nostre vecchie conoscenze, altri invece, sono pronti a farsi conoscere. Scopriamo insieme chi sono e di cosa parla questa nuova serie.

50m2 arriva su Netflix: la trama

50 M2 racconta la storia di Golge, interpretato da Engin Ozturk.

Golge è un sicario che dopo aver tradito l’uomo che lo ha cresciuto e per il quale ha svolto i lavori sporchi che hanno costituito la sua “carriera”, è costretto a fuggire per evitare di essere lui, questa volta, quello ucciso. Il sicario si ritrova costretto a vivere nascosto in una sartoria di appena 50 metri quadrati (da qui il titolo della serie) in un quartiere straniero, e non ricorda nulla della sua infanzia.

L’unica cosa a legarlo al passato è una sia fotografia che lo ritrae quando era piccolo e che Golge porta sempre con sé.

Il suo ex capo è pronto ad ucciderlo per essere sicuro che porti con sé tutto ciò che sa sui suoi loschi affari. Per sfuggire a morte certa, Golge assumerà una nuova identità. Fingerà infatti di essere il figlio del proprietario, precedentemente deceduto, del negozio in cui si nasconde. Tra le infinite difficoltà che concernono il mantenere una nuova identità per salvarsi la pelle, l’uomo si integrerà con gli abitanti del quartiere che, inconsapevolmente, lo ospita arrivando anche ad innamorarsi di una donna, e la nuova identità lo aiuterà sorprendentemente a scoprire molte cose del suo passato.

50m2: il cast

Abbiamo già visto Engin Ozturk, l’attore che interpreta il protagonista, impegnato in un piccolo ruolo in Daydreamer – Le Ali del Sogno, serie tv turca arrivata anche da noi in Italia che ha appassionato milioni di telespettatori e che vede protagonista l’amatissimo attore di origini turche Can Yaman. Attualmente invece, Ozturk è uno dei protagonisti de La Casa del Destino, altra serie turca che vede come protagonista femminile Demet Ozdemir, che in Daydreamer interpreta la bella Sanem.

Aybuke Pusat è invece la protagonista femminile di 50m2. Già molto famosa in Turchia per aver interpretato alcune serie tv, è pronta a farsi conoscere anche al pubblico italiano.