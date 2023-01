That 90s Show su Netflix: quando esce in Italia

That 90s Show è il sequel dell’iconico That 70s Show. Una sitcom particolarmente attesa, che uscirà a breve su Netflix.

That 90s Show arriva su Netflix: la data di uscita

That 90s Show è una sitcom per adolescenti ambientata durante l’estate del 1995, con personaggi e luoghi che hanno già debuttato nella serie precedente, That 70s Show.

Questa sitcom è il sequel dell’iconico That 70s Show ha finalmente una data ufficiale per il suo arrivo su Netflix. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 gennaio 2023 ed è già stato diffuso un trailer davvero molto divertente. Inizialmente Bonnie e Terry Turner erano stati contattati per un reboot dello show con ambientazione negli anni Novanta. “Prima abbiamo detto un no categorico. Poi ci abbiamo pensato ancora un po’ e abbiamo detto di nuovo ‘no’” ha dichiarato Terry Turner.

Poi le cose si sono sbloccate e il periodo della quarantena dovuta al Covid ha dato vita a questo nuovo e attesissimo show.

I Turner ci hanno pensato molto prima di prendere realmente in considerazione questa idea. “La nostra prima idea era che Eric (Topher Grace) fosse andato a un festival rock e si fosse messo con qualcuno, portando a un nipote sconosciuto. E all’ingresso si presenta un ragazzino di 14 o 15 anni che dice di essere il nipote di Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp)” ha spiegato Terry Turner, aggiungendo che l’idea non è piaciuta a Netflix e così si sono dovuti rivolgere a Gregg Mettler perché prendesse in mano la situazione.

Insieme hanno elaborato l’idea che ha portato ufficialmente a questa sitcom.

That 90s Show su Netflix: le curiosità

“Eravamo d’accordo tra noi che non l’avremmo fatto se non avessimo trovato un motivo. E la cosa che Greg ha detto e che mi è piaciuta molto, e so che è piaciuta anche a mamma e papà, è che gli anni ’90 sono stati l’ultimo periodo in cui la gente guardava in alto, non guardava in basso verso i telefoni. Era l’ultimo posto in cui c’era un vero e proprio tipo di impegno, dove ci si doveva divertire da soli e ci si connetteva davvero l’uno con l’altro” ha dichiarato Lindsey Turner. That 90s Show debutterà ufficialmente su Netflix il 19 gennaio 2023, con un totale di 10 episodi. “Volevo riproporre la stessa sensazione di That 70s Show. Lo show aveva un tono molto speciale. Era giocoso, aveva un cuore, era sarcastico, era pieno di amore all’interno della famiglia e del gruppo di amici. Mi mancava stare nello scantinato con quei ragazzi” ha dichiarato Mettler. In That ’90s Show, Eric e Donna sono sposati e hanno una figlia di 15 anni, Leia. Un’estate, Leia va a trovare i nonni, Red e Kitty, che vivono ancora nella casa della famiglia Forman a Point Place, nel Wisconsin. Ci saranno tante avventure, tanti colpi di scena e anche tanti momenti di grande divertimento, alla scoperta degli anni ’90, che sono stati davvero unici.