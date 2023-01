Il nuovo comedy show arriva su Netflix il 19 gennaio 2023. Il titolo è That '90s Show ed è lo spinoff della serie madre, That '70s Show: l'attesa è conclusa

La serie spinoff ufficiale di That ’70s Show sta per arrivare su Netflix. Il titolo è That ’90s Show ed è composto da 10 episodi, pronti a coinvolgere il grande pubblico fan della serie-tv comedy della fine degli anni 90.

Scopriamone insieme la trama e i principali dettagli.

That ’90s Show: la trama

La trama di That ’90s Show calca le orme sia di un sequel, sia di un reboot. La serie-tv, infatti, è da intendersi come una prosecuzione della sit-com andata in onda dal 1998 al 2006 per ben otto stagioni e circa 200 episodi sulla rete americana Fox.

That ’90s Show è ambientato negli anni 90 e tutto ritorna a Point Place nel Wiscosin, l’ambientazione originale della serie madre.

Il nuovo show è ambientato nel 1995: Leia Forman, figlia di Eric (Grace) e Donna (Prepon) decide di andare a trovare i nonni per l’estate (Red & Kitty). Una volta arrivata la giovane ragazza legherà con una nuova generazione di adolescenti di Point Place ma lo farà sempre sotto l’occhio attento di Kitty e la aseverità di nonno Red. Saranno dunque i nonni a controllare ogni mossa della ragazza, così come ogni nuova amicizia e ogni nuovo incontro.

Elementi come il sesso, la droga, il rock’n’roll continuano a esistere nonostante siano passati diversi anni: nuovi tempi, nuove generazioni, ma stessi vizi.

Quando esce That ’90s Show e dove vederlo

Penna alla mano: That ’90s Show arriva il ufficialmente il 19 gennaio 2023. Sarà possibile prendere visione del nuovo progetto direttamente su Netflix; quindi, solamente coloro che sono in possesso di un abbonamento alla piattaforma avranno la possibilità di vedere lo show.

Il cast di That ’90s Show

Sebbene il fulcro della narrazione di That ’90s Show sia una generazione di adolescenti, in realtà la maggior parte dell’attenzione si focalizza sui personaggi più agée della storia, ossia i nonni Red e Kitty Forman, interpretati da Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp.

Tra gli altri membri del cast è bene citare: Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Reyn Doi, Sam Morelos e Maxwell Acee Donovan.

Il creatore della comedy show è Gregg Mettler, insieme a Bonnie Turner, Terry Turner e Lindsey Turner, aiutanti sia nella scrittura, sia nella produzione. Marcy Carsey e Tom Werner realizzano la serie per conto di The Carsey-Werner Company.

Quanti episodi ha That ’90s Show?

Il nuovo progetto comedy sarà disponibile su Netflix a partire dal 19 gennaio 2023. Il colosso streaming ha commissionato, per ora, una prima stagione composta da dieci episodi, ma non si esclude un continuo.

That ’90s Show è il secondo spinoff collegato all’assai noto That ’70s Show. Nel 2002, infatti, la rete Fox aveva provato a lanciare That ’80s Show.

Adesso non ci resta che attendere la data ufficiale per potere finalmente godere dello show. Non mancheranno risate, coinvolgimento e voglia di spensieratezza, sebbene collegata a temi ancora molto attuali. Perché alla fine, se ben ci pensiamo, That ’90s Show racconta la vita e le sue sfumature.