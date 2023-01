That ’90s Show: quante puntate avrà la serie?

Ecco quante puntate avrà That '90 Show, spin-off di Netflix della serie That ’70s Show.

That ’90s Show è una nuova serie comedy che Netflix ha annunciato già nel 2021, con grande clamore tra il pubblico che ben ricorda la serie madre americana di questo prodotto: That ’70 Show, andato in onda sul piccolo schermo tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000.

I protagonisti erano alcuni adolescenti alla presa con la vita quotidiana e lo show ha il merito di aver avviato la carriera di alcuni attori ormai molto amati, come da Ashton Kutcher e Mila Kunis.

That ’90s Show: numero delle puntate

La serie originale è andata in onda per ben otto stagioni, con una media di 22-27 episodi per stagione, dunque un numero molto sostanzioso e più classico per le serie del passato rispetto a quelle attuali.

Difatti ormai la media per stagione è di una decina di episodi, da un minimo di 6 fino a un massimo di 12 specie quando si parla di prodotti Netflix.

Anche nel caso di That ’90s Show la piattaforma di streaming non si smentisce e conferma che la stagione sequel e spin-off della vecchia comedy statunitense avrà solamente 8 episodi. Potremmo pensare che Netflix non abbia voluto azzardare troppo nella produzione di questo prodotto, considerato che è stato preceduto da un altro tentativo di spin-off che non ha ottenuto troppo successo: parliamo di That ’80 Show che ebbe soltanto 13 episodi, non raggiungendo dunque la longeva fame della serie principale.

Ma in realtà, come detto, il numero di nuove puntate previste è perfettamente in linea con lo stile di Netflix.

That ’90s Show: quando esce, dove vederlo, news

That ’90s Show sarà disponibile su Netflix per gli abbonati al servizio a partire dal 19 gennaio 2023. Manca dunque davvero poco all’esordio della serie e dunque alla prova del nove per la proposta: riuscirà ad avere maggiore successo rispetto agli esperimenti precedenti?

La classifica dei prodotti Netflix ce lo saprà dire in breve tempo. Intanto sappiamo per certo che ritroveremo due attori principali della serie originale in questo sequel, ovvero Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp che torneranno a vestire i panni di Red e Kitty Forman.

E per la gioia dei fan dei due attori, sappiamo anche che i già citati Ashton Kutcher e Mila Kunis saranno presenti nel cast in qualità di guest star. Un dato che fa ben sperare nella furbizia di Netflix nel gestire l’eredità di questo show e che forse ne decreterà il successo.

Sappiamo che la serie sarà ambientata, come quella originale, sempre a Point Place nel Wisconsin. Corre l’anno 1995 e Leia Forman, figlia di Eric e Donna si reca sul posto per far visita ai suoi nonni durante il periodo delle vacanze estive. Ci troveremo così di fronte nuovamente alle dinamiche tipiche dell’adolescenza rappresentate anche in The ’70s Show, solamente in anni del tutto diversi. Vecchia storia, insomma, ma veste completamente nuova, adatta ai nostalgici e al tempo stesso più fresca e adatta al gusto comedy attuale. I presupposti per il successo di questa nuova proposta di Netflix sembrano esserci tutti, ma staremo a vedere…