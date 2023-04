La soap opera di Canale 5 ambientata nella Turchia degli anni Settanta continua. Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:00: quali sono le anticipazioni riguardo la puntata di venerdì 21 aprile 2023? Che cosa sappiamo sullo sviluppo della storia?

Terra Amara: le anticipazioni della puntata del 21 aprile 2023 (e non solo)

Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) va in onda tutti i giorni e anche venerdì 21 aprile 2023 il suo lancio è previsto per le 14:10 su Canale 5, come da tradizione.

Nella puntata del 21 aprile Naciye vede Sermin e la attacca, rivelando a tutti i presenti di averla vista compiere un adulterio con suo marito Hatip. Nel frattempo, Yilmaz parla a Fekeli di una promettente possibilità lavorativa che potrebbe mettere nei guai la famiglia Yaman.

La notizia in merito a quanto successo durante il corso dei festeggiamenti per l’anniversario dell’azienda Yaman finisce su tutti i giornali e Demir ha intenzione di mettere in atto un piano per fermare Sermin. Saniye ha il sospetto che Hunkar stia nascondendo qualcosa su Gulten e fa di tutto per capire di che cosa si tratta: quando scoprirà il tutto ne rimarrà però sconvolta. La stessa Saniye si troverà in un certo senso costretta ad accettare la storia tra Gulten e Cetin.

Nel corso delle puntate successive di Terra Amara, il pubblico vedrà Mujgan sempre più insofferente verso Zulehya, tanto da chiedere a Yilmaz di trovare un modo per mettere le distanze tra lei e la Altun.

Altro colpo di scena: Zuleyha e Mujgan partoriscono i rispettivi bambini, ma il figlio di Yilmaz nasce prematuro ed è in forte pericolo di vita.

Dove vedere Terra Amara? Tv e streaming

Le puntate di Terra Amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, mentre il sabato alle 15:00. Se non avete la possibilità di vedere la soap in televisione, sappiate che c’è sempre la possibilità di recuperarla in streaming: come? Andando sulla piattaforma Mediaset Infinity che trasmette tutti gli episodi di Terra Amara sia in streaming, sia on demand.

Se ve lo stavate chiedendo, è bene confermare: lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023 gli episodi di Terra Amara non andranno in onda.

Il successo di Terra Amara

La storia raccontata da Terra Amara è una storia che parte dalla Turchia e che trova un grande successo anche in Italia, grazie a Mediaset. La prima stagione della soap opera è andata in onda a partire dal 4 luglio 2022 e il successo è stato immediato.

La serie, di genere drammatico, debutta in Turchia nel 2018 e dopo avere riscontrato un grande effetto positivo dal pubblico, sbarca anche in Italia. Le puntate sono tantissime e la storia, stagione dopo stagione, conquista sempre di più il cuore delle persone. In originale Terra Amara è composta da 4 stagioni di 141 puntate, mentre in Italia la soap è composta delle stesse 141 puntate suddivise in quattro stagioni di 780 puntate.

Un lungo viaggio ricco di emozioni e di colpi di scena: Terra Amara nasconde una sorpresa dietro l’altra.