Claudio Amendola torna a Mediaset in veste di regista e di attore. La serie che lo vede coinvolto è Il patriarca sta per fare il suo debutto ufficiale su Canale 5. Andiamo alla scoperta della trama e di tutte le anticipazioni che la riguardano.

Il patriarca: quando va in onda la nuova serie-tv e quante puntate sono

Il grande debutto de Il patriarca è previsto per venerdì 14 aprile 2023 in prima visione su Canale 5.

Si conta un totale di 12 episodi, la cui messa in onda si concluderà presumibilmente il 19 maggio 2023.

Di che cosa parla Il patriarca? La trama della serie-tv

Il patriarca racconta la storia di Nemo Bandera (interpretato da Claudio Amendola), un uomo d’affari molto influente in Puglia. Il patrimonio di quest’ultimo, però, deriva da numerosi traffici illeciti i cui proventi sono stati investiti nella Deep Sea, azienda ereditata dal suocero e utilizzata come copertura. Tutte le certezze di Nemo Bandera crollano quando l’uomo scopre di avere l’Alzheimer. Preoccupato e sconvolto dalla notizia, tiene per sé la diagnosi e continua a lavorare, pensando anche a chi prenderà le redini del suo “impero”. I candidati saranno Serena, Nina, Carlo o Mario Rizzi? La tensione sale alle stelle e tutto porterà a un solo grande obiettivo: conquistare la Deep Sea.

Il cast de Il patriarca

Il nuovo progetto diretto e con Claudio Amendola vanta un cast molto interessante. Il pubblico, infatti, avrà modo di vedere in azione attori e attrici quali:

Claudio Amendola : Nemo Bandera;

: Nemo Bandera; Antonia Liskova: Serena Bandera;

Neva Leoni: Lara;

Raniero Monaco di Lapio: Mario Rizzi;

Michele De Virgilio: Marco Ferro;

Giulia Schiavo: Nina Bandera;

Carmine Buschini: Carlo Bandera;

Giulia Bevilacqua: Elisa;

Carlo Calderone: Malcolm;

Primo Reggiani: Monterosso;

Cecilia Napoli: Alice Florio;

Geno Diana: Buscemi;

Antonio De Matteo: Tigre;

Marius Bizau: Freddy;

Alice Torriani: Monica;

Alberto Molinari: Enrico;

Bruno Maurizio Prestigio: Moderatore

Niccolò Centioni: Agente Riccardi

A dirigere Il patriarca c’è Claudio Amendola, mentre il soggetto della serie è stato affidato a Camilla Nesbitt. Gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. La produzione, infine, è di Camfilm in collaborazione con Taodue.

Dov’è stato girato Il patriarca?

Tra le principali location in cui Il patriarca c’è Roma, ma come racconta la stessa serie, c’è anche la Puglia come ambientazione fondamentale. Alcune delle riprese sono state svolte a Bari e Monopoli e tutto sarebbe cominciato nel mese di novembre 2021, concludendosi nel mese di aprile 2022.

Dove vedere Il patriarca: televisione e streaming

La nuovissima serie-tv di e con Claudio Amendola arriverà su Canale 5 venerdì 14 aprile 2023 in prima serata. Come da tradizione, però, la serie sarà ovviamente disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sull’applicazione per smart-tv, per tablet e per smartphone.

Drammatica, thriller, a tratti poliziesca: la serie-tv Il patriarca è un progetto tutto da scoprire che coinvolgerà il pubblico sin dal primissimo episodio. Non mancheranno attimi di tensione e di pura adrenalina: che cosa succederà a Nemo Bandera e al suo immenso patrimonio? Chi, dei figli e figliocci, sarà il prossimo erede?