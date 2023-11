Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, in quali terme e Spa andare in Autunno per un weekend di relax.

Terme e Spa in Autunno

L’autunno è la stagione migliore per concedersi un bel weekend rilassante in una Spa o alle terme. Prendersi cura del proprio benessere è fondamentale, anche per affrontare con un umore migliore le sfide della vita di tutti i giorni. Inoltre in autunno cominciano i primi freddi, altro motivo per cui andare alle terme o in una Spa in questo periodo è la scelta più azzeccata. Che sia per un fine settimana di coppia, o con amici, o in solitaria, vediamo adesso insieme quali sono le migliori terme e Spa in cui andare in questa stagione.

Terme e Spa, dove andare in Autunno per un weekend di relax

Avete voglia di un weekend di relax alle terme o in una Spa? Bene, vediamo adesso insieme le migliori in cui andare in questa stagione autunnale:

Terme di Saturnia: le terme di Saturnia si trovano in provincia di Grosseto, in Toscana e sono costituite da un’unica sorgente termale che sgorga a una temperatura costante di 37,5 gradi. Esse sono situate all’interno di una struttura termale che comprende un Parco Termale, le Terme di Saturnia SPA & Golf Resort e Golf Club. Le acque sulfuree di Saturnia erano già conosciute dagli etruschi e dai romani che le consideravano un dono degli dei.

le terme di Saturnia si trovano in provincia di Grosseto, in Toscana e sono costituite da un’unica sorgente termale che sgorga a una temperatura costante di 37,5 gradi. Esse sono situate all’interno di una struttura termale che comprende un Parco Termale, le Terme di Saturnia SPA & Golf Resort e Golf Club. Le acque sulfuree di Saturnia erano già conosciute dagli etruschi e dai romani che le consideravano un dono degli dei. Terme di Merano : ci spostiamo in Trentino Alto Adige. Qui vengono offerti trattamenti di benessere con materie prime dell’Alto Adige, piscine e saune, centro fitness, medical spa e tanto altro. Inoltre il panorama esterno è da togliere il fiato!

: ci spostiamo in Trentino Alto Adige. Qui vengono offerti trattamenti di benessere con materie prime dell’Alto Adige, piscine e saune, centro fitness, medical spa e tanto altro. Inoltre il panorama esterno è da togliere il fiato! Terme di Sirmione : situate in Lombardia sul Lago di Garda. Sono un’oasi di benessere in un grande parco, dove si possono vivere diverse esperienze sensoriali. Tanti inoltre i trattamenti di benessere offerti. Il posto ideale per ritrovare equilibrio davanti a un panorama meraviglioso come quello del Lago di Garda.

: situate in Lombardia sul Lago di Garda. Sono un’oasi di benessere in un grande parco, dove si possono vivere diverse esperienze sensoriali. Tanti inoltre i trattamenti di benessere offerti. Il posto ideale per ritrovare equilibrio davanti a un panorama meraviglioso come quello del Lago di Garda. Terme di Dolomia : torniamo in Trentino Alto Adige. Lo stabilimento termale sorge al centro delle Dolomiti, tra boschi e i paesaggi incantati della Val di Fassa. Il centro offre cure termali come la fangoterapia, la balneoterapia e l’impacco alle erbe medicinali e anche sedute di Reiki e cristalloterapia.

: torniamo in Trentino Alto Adige. Lo stabilimento termale sorge al centro delle Dolomiti, tra boschi e i paesaggi incantati della Val di Fassa. Il centro offre cure termali come la fangoterapia, la balneoterapia e l’impacco alle erbe medicinali e anche sedute di Reiki e cristalloterapia. Mioni Pezzato & Spa di Abano Terme : situato in provincia di Padova, in Veneto, è un centro di benessere noto soprattutto per la fangoterapia. I fanghi autoctoni sono composti da argilla bio-termali dalle proprietà remineralizzanti. analgesiche e antinfiammatorie.

: situato in provincia di Padova, in Veneto, è un centro di benessere noto soprattutto per la fangoterapia. I fanghi autoctoni sono composti da argilla bio-termali dalle proprietà remineralizzanti. analgesiche e antinfiammatorie. Silvia Splendid Hotel Spa: ci troviamo a Fiuggi, nel Lazio, in provincia di Frosinone. La Spa è di quasi 4mila mq e ospita anche la Suite Spa. Si possono provare in coppia trattamenti rigeneranti e di purificazione, come per esempio l’hammam, ovvero il percorso di benessere di origine marocchina che elimina tutte le impurità. Oppure si può provare anche il rituale hawaiano Lomi Lomi per sciogliere e smuovere i liquidi.

Insomma di posti belli per rilassarsi ce ne sono tanti e voi, in quale avete deciso di andare?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Bava di lumaca: caratteristiche e usi

Dove andare con le amiche per il ponte dell’8 dicembre 2023