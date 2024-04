Le località da non perdere per i tuoi campeggi in Costa Azzurra: opzioni per tutti i viaggiatori.

La Côte d’Azur, porzione di costa appartenente alla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, è un vero spettacolo. Con le sue acque cristalline, le lunghe distese di sabbia dorata e gli elegantissimi boulevard, è riuscita a guadagnarsi una fama internazionale ed è tuttora considerata un autentico paradiso per vacanzieri. Dai campeggi immersi nella natura rigogliosa della Provenza ai suggestivi villaggi sul mare, questa regione riesce a conquistare ogni genere di turista. Ma quali sono le località da non perdere per nulla al mondo?

Campeggi in Costa Azzurra: tantissime le opzioni disponibili

La Costa Azzurra e i suoi campeggi sul mare attirano milioni di turisti ogni anno. E i numeri confermano quanto detto, considerato che il 2022 e il 2023 hanno visto gli arrivi superare quota 10 milioni, riportandosi finalmente ai livelli pre covid. Il dato è stato diffuso dal Comitato Regionale del Turismo, confermando quanto di buono avevano già notato esercenti e albergatori. Ma, in linea con quanto accade nel resto d’Europa, è quello dei campeggi il comparto che sta crescendo più velocemente. I campeggi in Costa Azzurra continuano ad attirare tantissimi italiani, seguiti da inglesi, americani e tedeschi. E non c’è nulla di cui stupirsi se pensiamo alla bellezza dei luoghi e alla straordinaria cultura dell’accoglienza che da sempre caratterizza il sud della Francia.

Campeggi a Cannes sul mare

Nota per l’omonimo Festival del Cinema, Cannes è tra le destinazioni più glamour del Vecchio Continente. Prenotare un campeggio sul mare nei dintorni della città offre la possibilità di godere di tante spiagge fantastiche, ma anche di poter raggiungere facilmente i luoghi più suggestivi del circondario, a partire dalla Promenade de la Croisette, lungomare progettato nel XIX secolo. Nel mese di maggio, presso il Palais des Festivals et des Congrès, che affaccia proprio sulla Croisette, si svolge il celebre Festival. I campeggi della Costa Azzurra sono pensati per soddisfare ogni esigenza: non mancano i villaggi di lusso, dotati di piscine e soluzioni abitative super confortevoli, ma neppure i bungalow immersi nella natura. Da provare i glamping della Costa Azzurra, sistemazioni che non hanno nulla da invidiare a un albergo a quattro stelle.

Campeggi in Provenza

La Città dei Papi e quella che diede i natali a Cézanne. L’itinerario dell’ocra e i campi di lavanda. Incantevoli villaggi sul mare e borghi arroccati sui colli dell’entroterra. E poi Arles, la cittadina che ospitò van Gogh, le spettacolari gole del Verdon e tanto altro ancora. Prenotare un campeggio in Provenza, sul mare o immerso nella splendida natura locale, renderà ogni soggiorno un’esperienza unica. Elegante, ricca di palazzi signorili e musei, Aix-en-Provence è una piccola Parigi. Perdersi tra le sue piazzette piene di fiori e i profumatissimi mercatini rionali sarà un piacere, così come lo è concedersi una passeggiata su Cours Mirabeau, il cuore pulsante della città. Vietato ripartire senza aver visitato l’Abbazia di Sénanque, situata a breve distanza da Gordes e immersa nei campi di lavanda: qui sarà possibile immortalare uno degli scorci più famosi di tutta la Provenza!

Campeggi in Camargue

A breve distanza dalla più mondana Costa Azzurra, sospesa tra le spiagge del Mar Mediterraneo e il delta del Rodano, c’è la Camargue, un’area umida e selvaggia caratterizzata dalla presenza di fiumi, paludi, laghi e spiagge incontaminate. Un vero paradiso, perfetto per chi ama libertà e natura. I campeggi in Camargue a Saintes-Maries-de-la-Mer offrono un’esperienza autentica, tanto da attirare migliaia di turisti europei e francesi. Meravigliose le sue spiagge di sabbia dorata e imperdibile la Festa dei Gitani, un evento unico che riunisce gitani provenienti da ogni parte d’Europa. A una manciata di chilometri dal borgo di Saintes-Maries-de-la-Mer sorge il parco naturale di Pont de Gau, dimora abituale di intere colonie di volatili, tra cui cicogne e fenicotteri rosa.

Provenza-Alpi-Costa Azzurra: il paradiso dei campeggiatori

Con i suoi paesaggi mozzafiato, il clima mite e una scelta di campeggi pressoché infinita, questa regione è la scelta ideale per ogni viaggiatore. Note per le bellezze naturali e per il loro enorme patrimonio culturale, Provenza e Costa Azzurra continuano ad attirare turisti da ogni parte del mondo, offrendo loro infinite alternative, dai borghi medievali alla magnifica campagna provenzale, passando per il lusso della Costa Azzurra e la natura selvaggia della Camargue. Provare per credere!