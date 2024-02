Caraibi, Dubai, Costiera Amalfitana: cos’hanno in comune queste destinazioni? Una bellezza eccezionale e la capacità di offrire esperienze extra lusso, tanto che una lunga lista di VIP le hanno scelte come destinazioni per le vacanze. E se è vero che i trend possono cambiare, vediamo quali sono le ultime tendenze nel turismo di lusso e le mete predilette dalle star italiane e internazionali.

Dove vanno in vacanza le star? Le destinazioni più amate

Quando si parla di viaggi da star Caraibi e Maldive sono in cima alla lista delle destinazioni: il richiamo di acque cristalline e spiagge di sabbia bianca non conosce stagioni e resta un evergreen. Caterina Balivo opta per i Caraibi, luogo ideale per godersi momenti di puro relax insieme alla famiglia. Le Maldive, con i loro atolli e la vita marina esotica invece nel 2023 sono stati la scelta di Mariano Di Vaio e famiglia. Merito della bellezza irresistibile di tramonti mozzafiato e dell’esclusività offerta dai migliori soggiorni in overwater bungalow che sembrano fluttuare sull’acqua.

Anche il fascino di Dubai ha conquistato molti VIP, inclusi i Ferragnez. Questa destinazione ha la capacità di offrire esperienze esclusive difficilmente replicabili altrove. Ne sono un esempio i soggiorni al Burj Al Arab, noto per la sua silhouette a vela e i servizi ultra-lussuosi, e safari nel deserto a bordo di veicoli di lusso.

Ma rientrano nella lista delle migliori esperienze esclusive a Dubai anche le crociere private in yacht nel Golfo Persico e le cene private sull’eliporto del Burj Al Arab, per sentirsi sul tetto del mondo e godere di una vista incredibile. Del resto Dubai, con i suoi grattacieli che sfidano le leggi della fisica e i centri commerciali da record, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca il massimo livello di lusso ed esclusività.

Continua a conquistare il cuore dei VIP anche l’Italia. Una delle più gettonate è la zona della Costiera Amalfitana: con i suoi panorami mozzafiato e l’ospitalità calorosa, attira nomi come Harry Styles e Sofia Vergara, che cercano un rifugio romantico e chic. Tra le celebrità italiane che scelgono spesso di restare nel Belpaese, esplorando le meraviglie nascoste tra le sue varie regioni, ci sono invece Michelle Hunziker e Federica Pellegrini.

Ma la ricerca di nuove esperienze porta le celebrità più avventurose (e spesso stanche di avere i riflettori addosso anche in vacanza) a esplorare destinazioni meno battute. Ad esempio la Malesia, con i suoi paesaggi che spaziano dalle dense foreste pluviali ai centri urbani pulsanti, ha affascinato Asia Argento, evidenziando un interesse crescente per mete che offrono un mix unico di cultura, natura e avventura.

Sì, perché anche se famose le celebrities sono pur sempre persone, con gusti e necessità peculiari. E se è vero che le loro scelte vacanziere spesso riflettono un desiderio di esclusività e lusso, influenzando le tendenze del turismo globale, prima di seguire il loro esempio è consigliabile approfondire le caratteristiche della destinazione e verificare che sia davvero coerente con i nostri desideri. In sintesi, le scelte dei VIP sono un ottimo parametro per orientarsi tra le destinazioni, ma non dovrebbero essere l’unico.