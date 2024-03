Sentite il bisogno di una vacanza attiva e al tempo stesso rilassante per mettervi alle spalle la noia della routine quotidiana fatta di impegni familiari, scolastici e professionali? Se sì, abbiamo un suggerimento che fa al caso vostro, una vacanza primaverile o estiva in un territorio fiabesco: l’Alto Adige.

In particolare vi consigliamo di prenotare il vostro soggiorno in questo magnifico adults only hotel in Alto Adige, per l’esattezza a San Vigilio di Marebbe, apprezzata meta turistica in qualsiasi stagione dell’anno, immersa nel territorio dolomitico.

L’hotel in questione è l’Excelsior Dolomites Life Resort, struttura 4 stelle che si distingue per un’offerta wellness davvero eccezionale: Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, relax lounge outdoor con caminetto, sauna panoramica, cabina a raggi infrarossi, ampia terrazza, relax room panoramica indoor e SPA lounge.

L’Excelsior Dolomites fa parte dei Wanderhotels, il circuito dei migliori hotel per escursionisti.

La primavera a San Vigilio di Marebbe: un tripudio di colori

La primavera è bellissima a San Vigilio di Marebbe, le distese bianche di neve lasciano pian piano il posto al verde dei prati e ai vivaci colori dei fiori. Il clima inoltre è perfetto per le attività all’aria aperte: le temperature non sono infatti né eccessivamente fredde, né troppo elevate.

È possibile riprendere l’attività escursionistica che aveva lasciato il posto agli sport invernali. A disposizione ci sono i bellissimi parchi naturali Puez-Odle e Fanes-Senes-Braies che offrono 50 km di sentieri escursionistici e ben 600 km di percorsi per la mountain bike.

Fra i tanti highlight del Parco Fanes-Senes-Braies non si può non segnalare il Lago di Braies, che molti considerano come il lago più bello di tutto il territorio dolomitico e la cui fama è cresciuta a dismisura dopo che è stato il teatro della nota serie RAI “Un passo dal Cielo”. Il tour del lago è di circa 3,5 km ed è un’esperienza davvero suggestiva, soprattutto nelle belle giornate di sole. Nel mese di maggio, dopo la seconda settimana del mese è anche possibile noleggiare una barca; inoltre, partendo dall’estremità sud occidentale del lago si può compiere un’escursione di circa mezz’ora che conduce alla deliziosa malga “Grünwaldalm”.

Un’altra attrazione da non perdere è l’altopiano Prato Piazza, a 2.000 m s.l.m. che offre al visitatore panorami mozzafiato sul Picco di Vallandro e sulla Croda Rossa. Da Prato Piazza si può partire per effettuare bellissime escursioni. Il consiglio che possiamo darvi è quello di cercare in Rete quei siti che illustrano nel dettaglio tutte le varie possibilità; potrete scegliere quelle che più vi ispirano e che sono adatte alla vostra preparazione; ci sono infatti percorsi molto facili e altri piuttosto impegnativi.

Un consiglio analogo lo si può dare agli appassionati di MTB; da San Vigilio di Marebbe è infatti possibile partire per tour più o meno impegnativi e più o meno lunghi.

Se poi siete appassionati di equitazione, a San Vigilio siete nel posto giusto perché avrete la possibilità di cavalcare fra i boschi, i prati e gli alpeggi dei parchi naturali; a San Vigilio di Marebbe e a San Martino si trovano infatti dei centri adatti a neofiti ed esperti.

Quale che sia la vostra scelta, escursioni, MTB o equitazione, sicuramente non vi annoierete in Alta Badia!