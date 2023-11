Bava di lumaca: caratteristiche e usi

La bava di lumaca si trova in prodotti come sieri o creme dagli effetti e proprietà leviganti per la pelle.

Ci sono ingredienti presenti in natura che forniscono tutta una serie di benefici e vantaggi per la cura e trattamento della pelle. Uno di questi è sicuramente la bava di lumaca che è ricca di proprietà benefiche, come spieghiamo nei paragrafi seguenti in modo da usarla al meglio per il benessere dell’epidermide e dei capelli.

Bava di lumaca

Un ingrediente naturale molto usato nell’ambito cosmetico dal momento che la bava di lumaca è molto ricca di varie proprietà benefiche per la pelle e i capelli. Si chiama in questo modo proprio perché prodotto dalla bava delle lumache. Si presenta come un liquido limpido e ambrato di grande uso nella cosmesi.

Un ingrediente molto chiacchierato, sebbene non tutti sappiano come si ricava. Questo elemento a base naturale infatti si ricava da alcune ghiandole che si trovano nel corpo mobile visibile delle lumache e che prende il nome di piede. La bava è una sorta di film protettivo che protegge l’animale durante il movimento.

Inoltre, la bava di lumaca risulta essere particolarmente utile in quanto permette all’animale di rigenerarsi nel momento delle lesioni, dona la giusta idratazione e aiuta ad aderire nel modo migliore alle varie superfici. Per ricavarla, è necessario stimolare l’animale per alcuni minuti in modo da rilasciarla in maniera naturale e spontanea.

Bava di lumaca: proprietà

In ambito cosmetico, come si diceva, sono tantissimi i prodotti come sieri per la pelle o gli occhi, ma anche per i capelli, a base di bava di lumaca per via delle tante proprietà che possiede. Intorno agli anni Ottanta, i contadini del Cile sono stati i primi a sfruttare questo elemento naturale considerando i vari benefici.

Molto utile proprio perché ricca di principi attivi dall’effetto idratante e levigante sia per la pelle del viso, ma anche per le mani che risultano essere particolarmente lisce e morbide. Ha poi un’azione antirughe, quindi utile a combattere i segni del tempo, antiossidante, purificante e anche lenitiva al tempo stesso.

Contiene una sostanza nota come allantoina che permette ai prodotti a base di bava di lumaca di rigenerare le ferite permettendo così di guarirle rapidamente da escoriazioni e cicatrici. All’interno si trovano anche il collagene e l’elastina che donano alla pelle la giusta compattezza ed elasticità, così come l’acido glicolico che aiuta a combattere le cellule morte rendendo l’epidermide più luminosa.

Si consiglia di usare i prodotti a base di questo elemento in modo prolungato nel tempo proprio per ottenere i massimi risultati possibili. Ottima anche per i capelli dal momento che va a idratare il cuoio capelluto combattendo problematiche come il diradamento e la caduta, fornendo tutti i nutrienti di cui la capigliatura ha bisogno.

