Turismo responsabile e prezzi bassi: sono queste le parole chiave che caratterizzano qualunque viaggio che abbia come destinazione il Sudafrica. Se a questi aspetti si aggiungono la cordialità della popolazione locale, la meraviglia della fauna selvatica e la qualità delle infrastrutture turistiche, la soddisfazione è garantita, a maggior ragione perché stiamo parlando di un Paese che consente di dedicarsi a un gran numero di attività avventurose. Non solo spiagge: la bellezza dei paesaggi è straordinaria, impreziosita da un clima sempre gradevole.

Perché il Sudafrica è così amato dai turisti

Molti di coloro che hanno in mente di organizzare un viaggio Sudafrica lo fanno perché convinti da amici e conoscenti: la potenza del passaparola si coniuga con le testimonianze di chi ha già avuto la possibilità di vivere un’esperienza memorabile. Quello del continente africano è un fascino in grado di sedurre non solo i viaggiatori motivati da uno spirito avventuroso, ma anche chi, più semplicemente, nutre il desiderio di scoprire un posto nuovo. Scegliere il Sudafrica non è mai una decisione sbagliata, grazie alla grande varietà delle proposte che lo caratterizzano; nel corso di tutto l’anno si possono vivere esperienze che tolgono il fiato.

Sudafrica: una meta da non perdere

Le infrastrutture sono di alto livello, e per questo motivo attirano senza soluzione di continuità un numero sempre più elevato di persone. Tante sono le spiagge fantastiche del Paese, ma meritano di essere citate anche le riserve; e, ancora, le grandi montagne, così come le città eleganti, le zone desertiche (o quasi) e i campi di battaglia storici. Il Sudafrica è un territorio che si estende su spazi sconfinati, in grado di regalare avventure piene di emozioni e all’insegna dell’adrenalina.

Quanto si spende per un viaggio in Sudafrica

Come si è già accennato, la convenienza economica è uno dei tratti peculiari di una vacanza in Sudafrica. Il Paese, infatti, è celebre per gli alti standard di qualità che contraddistinguono le infrastrutture turistiche; qui, infatti, è possibile scegliere tra tante sistemazioni diverse, con lodge all’insegna del lusso o altre proposte, come alberghi a cinque stelle o hotel di dimensioni più piccole. E, ancora, ci sono case rurali, strutture per il campeggio e bed and breakfast. Qualunque sia la soluzione per la quale si decide di optare, sono più che accessibili le spese da sostenere per pagare un viaggio in Sudafrica, visto che il rand sudafricano assicura un cambio favorevole in rapporto alle più importanti valute estere come lo yuan, lo yen, la sterlina britannica, l’euro e il dollaro.

Le attività di marketing per il Sudafrica

Molte e significative sono le attività di marketing che vengono promosse dal South African Tourism, con campagne online e altre idee pubblicitarie che fanno largo uso dei mezzi di comunicazione elettronici per suscitare la curiosità del pubblico. I potenziali turisti vengono, così, sensibilizzati rispetto alle bellezze che il Sudafrica sa offrire. Non a caso, il Sudafrica occupa stabilmente le posizioni più in alto nella classifica del livello di soddisfazione dei turisti, con un numero di visitatori molto consistente che sceglie di tornare di nuovo dopo la prima volta. Una meta molto apprezzata e rinomata, testimoniata da un gran numero di riconoscimenti attribuiti negli anni. Vale la pena di conoscere da vicino il Sudafrica e le sue tante meraviglie naturali: un Paese capace di assecondare qualunque tipo di desiderio e di soddisfare le aspettative più diverse, sia per chi viaggia insieme alla propria famiglia, sia per i turisti solitari che intendono partire all’avventura lasciandosi alle spalle le noie e le fatiche della routine quotidiana.