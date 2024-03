Chiara Ferragni è volata a Dubai con i figli per le vacanze di Pasqua. Ma, quanto costa il resort dove alloggiano? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ferragni, vacanza di lusso a Dubai con i figli: quanto costa il resort?

Il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. Dopo il caso del pandoro griffato che ha portato all’accusa per truffa aggravata, alla perdita di follower e di contratti commerciali, è arrivata anche la crisi con il marito Fedez, crisi che sembra peggiorare ogni giorno di più. La Ferragni, in occasione delle vacanza di Pasqua, ha deciso di volare negli Emirati Arabi, precisamente a Dubai, assieme ai due figli, Leone e Vittoria. Il resort nel quale alloggiano è davvero un resort extra lusso. Si tratta del Bulgari Resort, dove tra l’altro l’influencer aveva già alloggiato lo scorso anno. Chiara ha già pubblicato una storia dove si intravede giusto il terrazzo ma l’hotel in sé ha tante suite e ville private, oltre che servizio spa, yacht club e spiaggia privata. Da sottolineare anche il ristornante, due stelle Michelin, che è un omaggio alla nostra cucina, ed è gestito dallo chef Niko Romito. Insomma, in poche parole si tratta di un resort ultra lusso ma, quanto costa una camera? Ovviamente, come capita con tutti gli hotel, dipende dal periodo in cui si vuole andare, da quante persone e dal tipo di stanza che si desidera. Diciamo che nel mese di aprile una notte per due persone può andare dai 4.450 ai 16.450 euro.

Chiara Ferragni in vacanza a Dubai con i figli, Fedez cambia casa

Come abbiamo appena visto, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è arrivata da poco a Dubai assieme ai figli, per trascorrere le vacanze di Pasqua. Il resort scelto dalla Ferragni è il Bulgari Resort, un hotel extra lusso dove l’influencer ha già alloggiato in passato. Nel frattempo Fedez, dove aver lasciato la casa in cui viveva con Chiara e i figli, sta per lasciare l’appartamento in cui ha vissuto nelle ultime settimane per trasferirsi nella nuova casa. Anche questo sembra un altro passo in avanti verso la separazione ufficiale tra il rapper e l’imprenditrice. E’ stato lo stesso Fedez ha comunicare che si sta per trasferire nella nuova casa e che è infatti alla ricerca dei letti per Leone e Vittoria. In questo periodo Fedez si trovava in un appartamento in Zona Navigli, la nuova casa invece, come scrive Oggi, si troverebbe in zona Piazza Castello, ed è un appartamento di 400 metri quadrati, a circa 3km da CityLife, dove attualmente vive Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto Fedez a Oggi: “sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i miei veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e del mio senso di vita. Ameranno, ne sono certo, al loro nuova dimora.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Quanti soldi ha perso Chiara Ferragni dopo il Pandoro-gate?

I prodotti must have da mettere nel tuo beauty case da viaggio