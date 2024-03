Se ami la montagna e stai organizzando la tua prossima vacanza, non puoi perderti Ortisei, un piccolo paradiso in Val Gardena.

La Val Gardena (Grödnertal) è una delle valli più conosciute del territorio altoatesino e ogni anno, in qualsiasi stagione, sono moltissimi i turisti che la scelgono come meta per le loro vacanze.

La Val Gardena è una valle alpina piuttosto estesa circondata dalle Dolomiti di Gardena; è percorsa dal Rio Gardena, lungo circa 25 km, che bagna i centri più noti della valle Ortisei, Selva di Val Gardena e Santa Cristina Valgardena.

Se state riflettendo su una vostra prossima vacanza primaverile o estiva e amate la montagna, sicuramente dovreste prendere in considerazione un soggiorno gardenese.

Potreste per esempio prenotare la vostra vacanza, breve o lunga che sia, in questo hotel a Ortisei con piscina, La Perla Hotel Alpin & Vital, una magnifica struttura 4 stelle che si distingue per la qualità dei suoi servizi e per la sua offerta wellness. Avrete infatti a disposizione piscina coperta panoramica, piscina esterna Infinity, pool idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, docce rivitalizzanti, percorso Kneipp, zone per il relax, trattamenti wellness e tanto altro fra cui un’attrezzata palestra. Eccezionale inoltre l’offerta enogastronomica.

Val Gardena: cosa fare a Ortisei e dintorni?

I principali centri abitati della Val Gardena sono tutti dei piccoli gioielli. Ortisei in particolare è considerata come una delle più belle cittadine di tutto il territorio altoatesino. Tra l’altro è circondata da bellissime vette come per esempio il Seceda, il Monte Pic, l’Alpe di Rasciesa ecc.

È sicuramente imperdibile una passeggiata nella zona pedonale, particolarmente affascinante. Scoprirete molti negozi artigianali che propongono sculture in legno di ogni dimensione, vere e proprie piccole opere d’arte. Del resto la scultura del legno è un’attività di lunghe tradizioni in questo territorio.

Molti sono anche i bar e ristoranti dove è possibile fermarsi per un caffè, un aperitivo o per gustare i piatti locali.

Ortisei inoltre rappresenta una base ideale per recarsi in tempi relativamente brevi in altre belle località dell’Alto Adige; fra gli esempi che si possono fare vi sono Bolzano, Vipiteno, Bressanone, Chiusa, Merano ecc. Ovviamente è consigliabile anche una visita di Selva Val Gardena e Santa Cristina Valgardena.

Le attività sciistiche ed escursionistiche

Fino al 7 aprile 2024 sarà possibile praticare le attività invernali sulle piste del comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi. A disposizione degli sciatori vi sono circa 180 km di piste. Gli snowboarder possono invece divertirsi nel al Funpark Sassolungo-Val Gardena e nello Snowpark Sassolungo-Val Gardena. Chi pratica lo sci di fondo, troverà il Centro di Fondo Monte Pana a Santa Cristina.

Terminata la stagione sciistica, la Val Gardena diventa la meta ideale per chi ama praticare l’escursionismo. Qui vi è una grande varietà di sentieri, sia facili che impegnativi.

In Val Gardena si possono inoltre praticare con grande soddisfazione anche il ciclismo e la mountain bike. Come del resto è possibile praticare il golf, il tennis, il parapendio e lo slackline; quest’ultimo è un’attività sportiva che consiste nel mantenere l’equilibrio camminando su una corda larga dai 2,5 ai 5 cm tesa tra due punti di ancoraggio; se la cosa vi incuriosisce potreste recarvi nello Slackline Park di Selva Val Gardena.