Via Instagram, Teresa Langella ha replicato a tono ad un hater, spoilerando il suo ingresso al GF Vip. L’ex tronista dovrebbe essere una nuova concorrente insieme ad Helena Prestes e Dayane Mello.

Teresa Langella spoilera l’ingresso al GF Vip

Qualche giorno fa, Teresa Langella ha confidato ai fan di essere in viaggio verso Roma per una “nuova avventura“. I seguaci più attenti hanno subito ipotizzato che questo spostamento avesse a che fare con il suo ingresso al GF Vip. La scorsa estate, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sostenuto il provino per il reality più spiato d’Italia. Teresa, stando a quanto sostiene il portale The Pipol Gossip, sarà una nuova concorrente insieme ad Helena Prestes e Dayane Mello.

Nelle ultime ore, replicando a tono ad un hater, la Langella ha spoilerato il suo ingresso al GF Vip.

La provocazione dell’hater

L’hater in questione, dopo aver saputo dell’ingresso di Teresa al GF Vip, ha tuonato:

“Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza. Mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata. Non so come Andrea sia contento. Comunque penso che tu sarai la prima influencer che invece d’incrementare, i followers li perderà”.

La Langella non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

La replica di Teresa Langella all’hater

Teresa ha condiviso il messaggio dell’hater e ha replicato:

“La cosa più terribile che si possa leggere ‘la tua presunta violenza’… Porca miseria, la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al GF fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina”.

Involontariamente, la Langella ha spoilerato il suo “presunto” ingresso al GF Vip. Molto probabilmente, Teresa dovrebbe entrare in gioco nel corso della puntata di giovedì 20 ottobre.