Tenebre e Ossa 2: quanti episodi ci saranno?

La seconda stagione di Tenebre e Ossa sta per arrivare su Netflix. La piattaforma ha ufficialmente rivelato la data di uscita di questo secondo capitolo, sempre più appassionante.

Tenebre e Ossa 2: quanti episodi saranno?



Netflix ha ufficialmente rivelato la data di uscita della seconda stagione di Tenebre e Ossa. Un secondo capitolo molto atteso e sicuramente molto appassionante, che sarà ricco di colpi di scena che terranno gli spettatori incollati al piccolo schermo. La seconda stagione verrà resa disponibile a partire dal 16 marzo 2023. Ma quanti episodi sono previsti in questo nuovo capitolo di Tenebre e Ossa? La risposta è otto episodi, uno più appassionante dell’altro, che riveleranno come andrà avanti questa storia così amata dal pubblico. La serie tv è diretta da Eric Heisserer, che è stato lo showrunner della prima stagione, e ci sarà anche Daegan Fryklind come nuovo co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore insieme a Heisserer. “Forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra” è la didascalia scelta dal colosso dello streaming per presentare questa serie così appassionante e avvincente, di genere fantasy.

Tenebre e Ossa 2: le anticipazioni



La serie racconta la storia di Alina Starkov, interpretata da Jessie Mei Li, una ragazza che utilizza il potere di evocare la luce del sole, in un mondo magico ricco di principi, ladri, assassini e un signore oscuro molto pericoloso. I fan hanno atteso con grande ansia l’uscita della seconda stagione, dopo che il primo capitolo è stato presentato nell’aprile 2021. La seconda stagione prevede il ritorno dei personaggi che hanno amato e anche una serie di volti nuovi tutti da scoprire. Alina Starkov è in fuga ed è determinata ad abbattere la barriera e salvare Ravka dalla rovina. Il generale Kirigan, però, è tornato per finire ciò che aveva iniziato, con il supporto di un esercito terribile di mostri ombra indistruttibili e da nuove e temibili reclute Grisha. È diventato ancora più pericoloso. Alina e Mal, per riuscire a combattere contro di lui, radunano nuovi alleati e iniziano un viaggio attraverso il continente per cercare due creature mitiche che possono amplificare il potere di lei. I Corvi devono stringere alleanze per combattere vecchi rivali che minacciano il loro posto nel Barile e le loro stesse vite e si troveranno in rotta di collisione con il leggendario evocatore. La serie è basata sui romanzi di Leigh Bardugo ed è pronta a tornare con la sua seconda stagione, ricca di amicizie, amori, battaglie e avventure decisamente da non perdere. Verrà anche rivelato un segreto di famiglia che potrebbe letteralmente distruggere ogni cosa. Saranno otto episodi ricchi di adrenalina e suspance, con colpi di scena davvero incredibili, che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso e faranno venire voglia di divorare questa stagione per comprendere a pieno la storia. Mancano davvero pochi giorni alla sua uscita, che renderà il catalogo Netflix ancora più ricco, donando al pubblico una nuova avventura da vivere.