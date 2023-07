La versione invernale di “Temptation Island” arriverà il prossimo inverno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Temptation Island Winter in arrivo su Canale 5: l’inverno non è mai stato così piccante

Il reality dei sentimenti “Temptation Island” sarà protagonista anche del prossimo inverno. Mediaset ha infatti annunciato il palinsesto per la prossima stagione televisiva, con la versione invernale del seguitissimo show in onda su Canale 5, che si chiamerà “Temptation Island Winter“. Dopo il successo in fatto di ascolti che sta avendo questa edizione non c’è da stupirsi che Mediaset abbia deciso di proporre anche una versione invernale. Ci sarà ovviamente un cambio di location, la versione invernale sarà infatti girata in un resort in montagna, con la neve a fare da sfondo. Niente più isola e niente più estate quindi, ma ci saranno sempre amori, liti e tradimenti, esattamente come in tutte le edizioni passate del programma televisivo. Il format sarà lo stesso delle edizioni estive, ci saranno 7 coppie che per motivi diversi vogliono mettere alla prova il proprio amore. Ogni coppia sarà divisa, i maschi da una parte, le femmine dall’altra. Ci saranno come sempre 12 tentatori e 12 tentatrici, che avranno il compito di sedurre i vari membri delle coppie. Durante le puntate a ogni membro verranno fatti vedere i video relativi al proprio partner per vedere se ci sono stati baci, tradimenti eccetera. Al termine del programma ogni membro, davanti al falò, farà un riassunto della propria esperienza e deciderà se continuare la relazione al di fuori del programma o se invece terminarla. Il cambio di location e di clima sarà sicuramente un motivo in più per vedere questa nuova edizione, che si prospetta davvero super piccante. Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto solo poche parole su questa novità: “non so saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere”.

Chi condurrà Temptation Island Winter?

Non ci sono al momento conferme ufficiali, ma molto probabilmente la versione invernale di “Temptation Island” sarà condotta sempre da Filippo Bisciglia, alla conduzione del format fin dall’inizio. Bisciglia, oltre ad avere ormai esperienza in questo programma, è anche in grado di rassicurare i membri delle varie coppie partecipanti al reality dei sentimenti, oltre che essere una figura di riferimento per il pubblico da casa. Tuttavia, come detto poc’anzi, non ci sono ancora conferme ufficiali, bisognerà aspettare ancora qualche mese per sapere se ci sarà ancora lui alla conduzione e per sapere quale sarà la location scelta per questa versione invernale di “Temptation Island“.

Temptation Island Winter: quando inizia?

Come per quanto riguarda l’ufficialità del nome del conduttore, anche per quanto riguarda la data di inizio bisognerà aspettare ancora qualche mese. Secondo però le prime indiscrezioni, il programma dovrebbe andare in onda dopo il periodo natalizio, quindi nel mese di gennaio 2024. Se così fosse i casting potrebbero già partire una volta terminata questa edizione estiva di “Temptation Island” del programma, che vi ricordo va in onda in prima serata su Canale 5 ogni lunedì sera. In attesa di saperne di più per quanto riguarda “Temptation Island Winter“.