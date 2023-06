Temptation Island 2023, quanto dura il programma? Date e puntate del programma

Il tanto atteso appuntamento estivo con Temptation Island sta per ritornare. I fan della trasmissione potranno seguire le storie delle coppie di questa nuova edizione, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Quanto dura il programma?

La decima edizione di Temptation Island 2023 sta per iniziare. Filippo Bisciglia è pronto a condurre questa nuova edizione del reality show estivo dedicato alle coppie, alcune delle quali sono già state presentate. La data ufficiale di inizio del reality show è lunedì 26 giugno 2023. Manca davvero poco e i fan della trasmissione potranno tornare a sedersi intorno al famoso falò in compagnia dei protagonisti della nuova edizione, dopo un anno di pausa in cui la trasmissione non è andata in onda. Il programma verrà trasmesso in prima serata su Canale 5, ma gli episodi saranno disponibili anche in streaming, grazie al servizio Mediaset Infinity.

Questa nuova edizione di Temptation Island prevede un totale di sei puntate, tutte ricche di colpi di scena. La programmazione ovviamente potrebbe subire delle variazioni nel corso del tempo, ma per il momento è stato stabilito un calendario.

Le date ufficiali sono:

Prima puntata : lunedì 26 giugno 2023;

: lunedì 26 giugno 2023; Seconda puntata : lunedì 3 luglio 2023;

: lunedì 3 luglio 2023; Terza puntata : lunedì 10 luglio 2023;

: lunedì 10 luglio 2023; Quarta puntata : lunedì 17 luglio 2023;

: lunedì 17 luglio 2023; Quinta puntata : lunedì 24 luglio 2023;

: lunedì 24 luglio 2023; Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023.

Temptation Island 2023: quante coppie ci sono?

Le coppie che prenderanno parte a questa nuova edizione dovrebbero essere 7 e non è ancora esclusa del tutto la presenza di coppie vip. Per il momento sono state presentate cinque coppie nip sui social:

Gabriela e Giuseppe : fidanzati da 7 anni. Gabriela, dopo aver sacrificato tutto per lui, ha scoperto che lui si è iscritto di nascosto ad un sito di incontri, ma ha dato per sbaglio il numero della fidanzata;

: fidanzati da 7 anni. Gabriela, dopo aver sacrificato tutto per lui, ha scoperto che lui si è iscritto di nascosto ad un sito di incontri, ma ha dato per sbaglio il numero della fidanzata; Alessia e Davide : fidanzati da 11 anni. Lei ha avuto una relazione extraconiugale di due anni con un uomo molto più grande. Lui lo ha scoperto ma per molto tempo non le ha detto nulla;

: fidanzati da 11 anni. Lei ha avuto una relazione extraconiugale di due anni con un uomo molto più grande. Lui lo ha scoperto ma per molto tempo non le ha detto nulla; Vittoria e Daniele : fidanzati da 4 anni. Lei vuole un figlio ma lui è dubbioso perché discutono spesso e di conseguenza non pensa ci siano i presupposti per creare una famiglia;

: fidanzati da 4 anni. Lei vuole un figlio ma lui è dubbioso perché discutono spesso e di conseguenza non pensa ci siano i presupposti per creare una famiglia; Manu e Isabella : fidanzati da 3 anni e mezzo. Provengono da due realtà molto diverse, lui è cresciuto in un quartiere popolare mentre lei vive in centro a Milano. Non riescono a trovare un punto di incontro;

: fidanzati da 3 anni e mezzo. Provengono da due realtà molto diverse, lui è cresciuto in un quartiere popolare mentre lei vive in centro a Milano. Non riescono a trovare un punto di incontro; Francesca e Manuel: fidanzati da 2 anni e 4 mesi. Lui l’ha lasciata circa 5 volte e poi torna sempre dopo un mese.

Nei prossimi giorni verranno sicuramente presentate le altre coppie che parteciperanno a questa nuova edizione, che ancora una volta sarà presentata da Filippo Bisciglia. Per il momento i tentatori e le tentatrici non sono stati presentati, per cui non è ancora chiaro se ci sia qualche nome conosciuto.