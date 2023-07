Temptation Island, Vittoria entra nella casa dei single: Daniele sbrocca

Siamo arrivati all’ultima puntata di Temptation Island e per le due ultime coppie rimaste è il momento della verità. In particolare Daniele ha perso le staffe quando la fidanzata si è legata al single Edoardo.

Il giovane ha visto Vittoria entrare nella stanza dei single: qui ha svegliato il suo “tentatore” e le immagini potrebbero lasciare poco spazio ai dubbi. Daniele è apparso fuori di sé e ha iniziato a pronunciare una serie di parolacce contro Vittoria. A questo punto il loro legame potrebbe essere arrivato ad un punto di non ritorno.

Temptation Island, Vittoria entra nella casa dei single: Daniele si sfoga: “Mi fa schifo!”

L’espressione di Daniele, alla vista, dei video, racconta molto della rabbia che ha provato. Senza andare per il sottile ha ricordato i limiti che le poneva Vittoria: “Iperpossessiva e gelosa, mi faceva cancellare tutte le ragazze da Instagram e poi…sentivo che si baciavano nel video”.

Nell’ultimo video, Daniele ha visto ancora una volta Vittoria entrare nella casa dei single e il rumore dei microfoni è inequivocabile: si sente il suo suono inconfondibile dei baci. A ciò va aggiunto, com’è stato possibile anche notare dal timer, che Vittoria è stata con Edoardo nella casa per oltre un’ora: “‘Sto video mi ha messo k.o.!”, è il commento di Daniele.

La delusione di Daniele

Infine è stata messa in sottofondo la canzone nota di Antonello Venditti dal titolo “Ogni volta”. Daniele, ad un certo punto, è apparso amareggiato per il gesto di Vittoria: “Siamo stati 4 anni e mezzo insieme, non era una storiella…”. La fidanzata, a sua volta, ha detto di non aver rimpianti anche se ha spiegato di aver avvertito dei sensi di colpa.