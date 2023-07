Temptation Island, cosa ha fatto Vittoria nella casa dei single: ha tradito Daniele?

La puntata di Temptation Island è entrata nel vivo. Daniele è stato chiamato nel pinnettu e ha ricevuto una sorpresa poco piacevole. La fidanzata Vittoria si è avvicinata al single Edoardo tanto da aver passato del tempo nella casa dei single. La fidanzata ha davvero tradito Daniele? Ecco cosa è successo nella casa.

Vittoria entra nella casa dei single dove non ci sono le telecamere… #TemptationIsland pic.twitter.com/wcBbqQwSrC — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Vittoria, cosa ha fatto nella casa dei single con Edoardo

Il percorso iniziale dei due ragazzi non è stato caratterizzato da particolare scossoni, anche se va detto che entrambi si sono avvicinati ai rispettivi tentatori, è Vittoria quella che probabilmente si è lasciata più andare. Daniele si è arrabbiato a più riprese, tanto da aver chiesto ad un certo punto di non andare avanti con la visione. In un0 dei filmati mostrati durante la puntata si vede Vittoria entrare nella casa dei single: qui ha svegliato il tentatore Edoardo. Andando avanti con la visione Vittoria appare nuovamente all’interno della casa e vi rimarrà per un’ora e mezza. Non ultimo non va dimenticato che in sottofondo si sentono chiari rumori di baci.

La reazione di Daniele

Più tardi Daniele si è confrontato con Federico nel villaggio dei fidanzati: dalla foga ha spaccato alcuni oggetti e lanciato una delle poltrone. Anche Vittoria si è confrontata con Alessia: “Non mi ci doveva portare qua. Tutto mi aspettavo da lui [….] Ma non me l’aspettavo da parte mia. Gli ho fatto un sacco di raccomandazioni, ma poi sono caduta io. Comunque io sono affettuosa, dolce, appiccicosa, ma sono sempre stata fedele. Spero solo che mi possa perdonare un giorno, che rimanga affetto, stima […] Spero che comunque capisca perché ho fatto determinate cose”.