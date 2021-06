La nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia, è pronta a ripartire. Il programma inizierà il 30 giugno 2021 con tantissime novità per i telespettatori. Intanto, sappiamo già “luogo di tentazione”, la splendida Sardegna, e due coppie. Vi abbiamo già parlato di Claudia e Ste, la seconda coppia è quella composta da Valentina e Tommaso.

Chi sono i due concorrenti?

L’edizione di Temptation Island 2021: i dettagli

Per l’edizione 2021 di Temptation Island il numero dei tentatori sarà 25, uomini e donne. Come per ogni edizione il gruppo dei single cercherà di “tentare” le coppie in gara. L’obiettivo è quello di permettere loro di capire se effettivamente provano i sentimenti che credono di avere nei confronti della persona con cui concorrono.

La nuova “stagione” di Temptation Island è dunque pronta a ripartire il 30 giugno prossimo con molte novità e nuove coppie.

Il format di Mediaset è fra i più seguiti della tv. Un vera e propria sfida per coppie recenti o legate da molto tempo che giunti nell’isola della tentazione saranno costretti a riflettere sul proprio rapporto. Le tentazioni, come ricorda il titolo, sono dietro l’angolo!

Riusciranno le coppie di quest’anno a destreggiarsi fra i nuovi incontri?

Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso, chi sono?

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Claudia e Ste, la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2021 è quella formata da Valentina e Tommaso.

Nell’ultimo anno infatti, qualcosa si è rotto fra Claudia e Ste. Stefano rimane fermamente convinto dell’amore che prova per la sua compagna. Claudia è invece sommersa dai dubbi, non sull’amore per Ste ma per il futuro che si prospetta per loro dopo il matrimonio.

Per quanto riguarda la coppia formata da Valentina e Tommaso, è tutta una questione di età! Lei ha 40 anni, lui 21 anni. Una differenza di età difficile da gestire, ben 19 anni di differenza. Proprio questa la ragione determinante per cui i due innamorati hanno deciso di mettersi in gioco all’interno del villaggio in Sardegna, pieno di tranelli ad ogni angolo. La coppia punta a comprendere se questa differenza d’età può essere posposta rispetto al desiderio della coppia di rimanere uniti o se può rivelarsi la spada di Damocle della loro relazione.