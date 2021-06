Temptation Island: la nuova edizione con Filippo Bisciglia è pronta a partire. Il programma inizierà il 30 giugno e il luogo di tentazione sarà la splendida Sardegna. ma le registrazioni sono già iniziate in Sardegna. Sono già stati annunciati i primi protagonisti del format: Claudia e Ste, fidanzati da quasi cinque anni.

La nuova edizione di Temptation Island

La nuova “stagione” di Temptation Island è pronta a ripartire il 30 giugno prossimo con molte novità e nuove coppie. Il format di Mediaset è fra i più seguiti della tv. Un vera e propria sfida per coppie recenti o legate da molto tempo che giunti nell’isola della tentazione saranno costretti a riflettere sul proprio rapporto. Le tentazioni, come ricorda il titolo, sono dietro l’angolo! Il format è appositamente architettato per “creare tranelli” alle coppie.

Riusciranno le coppie di quest’anno a destreggiarsi fra i nuovi incontri?

Temptation Island 2021: Claudia e Ste chi sono?

Di Temptation Island 2021 conosciamo i nomi Claudia e Ste, ma chi sono i due giovani che arriveranno a fine giugno nell’isola? Claudia e Ste sono una coppia di innamorati che dopo una lunga storia di passione giunta al quinto anno hanno deciso di sposarsi sotto proposta di Ste.

Claudia conferma di aver avuto un momento di “crisi”, di riflessione sulla sua vita. A questo punto, Claudia decide di scrivere alla redazione di Maria De Filippi e di lasciare che la sua coppia partecipi a Temptation Island.

Nell’ultimo anno infatti, qualcosa si è rotto fra Claudia e Ste. Stefano rimane fermamente convinto dell’amore che prova per la sua compagna. Claudia è invece sommersa dai dubbi, non sull’amore per Ste ma per il futuro che si prospetta per loro dopo il matrimonio. Questo è stato posticipato causa pandemia e ha dunque creato uno spazio temporale non indifferente in cui Claudia ha decisamente riflettuto su ciò che vuole per il futuro della coppia.

Le novità dell’edizione 2021

Claudia, scrivendo alla redazione di Maria De Filippi, ha deciso di mettere alla prova la sua storia d’amore. La giovane di 26 anni ha paura dei suoi sentimenti, a differenze di Ste che pare aver confermato e dichiarato la volontà di sposare Claudia. La novità legata a questa nuova edizione di Temptation Island non è soltanto riguardante le coppie. Alessia Marcuzzi ha abbandonato la conduzione del programma che rimarrà interamente svolta da Filippo Bisciglia.