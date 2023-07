Temptation Island, nuovi problemi tra Giuseppe e Gabriela. Lui ammette che avrebbe voluto tradirla

Gabriela e Giuseppe sono arrivati ad un punto di non rottura. Lui ha dichiarato che avrebbe tradito la fidanzata in assenza di telecamere.

Nella terza puntata di Temptation Island la situazione tra Giuseppe e Gabriela si è fatta incandescente e la coppia pare essere ad un punto di non ritorno. In particolare la giovane ha visto un video nel quale il compagno ha fatto una dichiarazione pesante: vorrebbe rimanere legato alla fidanzata e allo stesso tempo ad altre persone. È stato in quel momento che Gabriela è “esplosa”. È infine scoppiata a piangere.

Nuove immagini per Gabriela durante il falò di confronto: Giuseppe scrive qualcosa sulla sabbia alla single Roberta… #TemptationIsland pic.twitter.com/pP16RoZ1aA — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Gabriela: “Lo conosco bene”

Il conduttore Filippo Bisciglia ha scelto di procedere con il falò di confronto tra la coppia di fidanzati. Gabriela è partita convinta. Incoraggiata dalle altre ha dichiarato: “L’ho fatto uscire pazzo. Lo sapevo. Lo conosco bene. Io sono contenta. Quello che ho fatto me lo sono sentito e l’ho fatto. Sono contenta che sta soffrendo, quel ba***do. Ora glielo faccio vedere e gli faccio vedere quello che ho provato io, quello che ha fatto a gennaio”. Il tono della discussione è fin da subito acceso tanto che Bisciglia ha chiesto alla coppia di abbassare i toni.

Temptation Island, fari puntati su Giuseppe e Gabriela: lui ha un malore

Durante il falò Gabriela ha visto un nuovo filmato nel quale Giuseppe e Roberta sono apparsi particolarmente vicini. Anche Gabriela si è lasciata andare tra le braccia del tentatore Fouad. I due si sono appartati in un punto non raggiungibile dalle telecamere. A quel punto Giuseppe ha avuto un malore ed è crollato. Anche per loro due è arrivata la fatidica domanda: entrambi hanno scelto di tornare a casa, da soli. Bisciglia ha anticipato che il viaggio dei sentimenti per i due non era comunque finito.