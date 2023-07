Chi è Fouad, il tentatore di Temptation Island 2023? Se vi state chiedendo come ottenere maggiori informazioni sul ragazzo che ha fatto girare la testa ad una delle fidanzate del villaggio, allora qui siete nel posto giusto! Vediamo insieme di conoscere qualcosa in più sul bellissimo romano dalle origini esotiche.

Fouad: chi è il tentatore di Temptation Island 2023?

Moro, alto, bellissimo: Fouad Elshafie è nato nel 1991, sotto il segno dei gemelli. Ha 32 anni ed è di origini arabe: il suo nome in arabo, infatti, significherebbe “cuore”. E’ dotato di ironia, senso artistico, passione per i viaggi e per l’avventura. Infatti, leggiamo dal suo profilo LinkedIn, che il ragazzo ha lavorato a Londra e anche a Palma di Maiorca. Fouad è anche modello e fotografo autodidatta, e ha scelto di concedersi l’opportunità di vivere una nuova avventura, per provare anche nuove emozioni.

Sappiamo che Fouad è alto più di 1,80 e che ama allenarsi in palestra: il ragazzo, inoltre, possiede anche un’attività coi suoi fratelli. Infatti, da oltre 6 anni, è titolare di un locale a Roma, chiamato Interno 7.

Fouad ha anche un fratello gemello, a cui è profondamente legato: Youfi. La famiglia dei ragazzi sembra essere molto unita: lo stesso Fouad, tra 10 anni, ammette di volerne creare una propria e volere dei bambini. Sicuramente, il giovane tentare afferma di vedersi a capo di più di un’attività imprenditoriale.

Il tentatore Fouad e la coppia Gabriela-Giuseppe

L’intreccio del viaggio nei sentimenti, per Fouad, ha a che fare con la giovane fidanzata Gabriela Chieffo: La coppia Gabriela-Giuseppe, infatti, si è da subito dimostrata piuttosto traballante. Infatti, la scorsa estate, sembra che Giuseppe si sia iscritto su una chat di incontri: il giovane si faceva chiamare “American Boy”, e per errore avrebbe fornito alle nuove corteggiatrici il numero di cellulare della sua fidanzata. Gabriela, molto risentita da quanto avvenuto, ha deciso dunque di iscrivere lei e Giuseppe al programma, cercando una soluzione per porre ordine nei sentimenti di entrambi. Appena entrati nei rispettivi villaggi, però, sembra che il comportamento del fidanzato abbia spiazzato fortemente Gabriela, convinta di volersene andare quanto prima. Ed è stato proprio Fouad a convincerla a restare.

La ragazza ammette di essere molto attratta dal bel tentatore: infatti, Fouad corrisponde proprio al suo tipo esteticamente, e ne è coinvolta anche caratterialmente.

Temptation Island,il programma dell’estate e non solo

Temptation Island è uno dei programmi più seguiti dell’estate: è iniziato il 26 giugno, e andrà in onda ogni lunedì sera, in prima serata su Canale 5, fino al 31 luglio. Sembrerebbe anche esserci in previsione un’edizione invernale del fortunato format, che in più di una edizione ha coinvolto anche diverse coppie vip, nel viaggio nei sentimenti.

Non ci resta, dunque, che goderci questa stagione estiva del programma, con tutte le sue hit e i tormentoni social: del resto, l’estate è anche leggerezza, e questo programma rappresenta perfettamente quel che si può vivere sulle spiagge italiane, durante una semplice vacanza con le amiche. Resta ancora la curiosità di vedere dove approderà questo viaggio nei sentimenti, per ognuna delle coppie partecipanti.