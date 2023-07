L’ex fidanzato di Temptation Island Massimo Colantoni sarà presto papà: che nome avrà il suo primogenito? Di recente Massimo ha pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram: i due futuri genitori hanno rivelato al mondo il sesso del loro primo figlio. Maschio o femmina dunque? Scopriamolo insieme, e conosciamo meglio il futuro padre!

L’ex fidanzato di Temptation Island Massimo Colantoni papà: il nome del bambino

Massimo ha partecipato a Temptation Island nel 2019, con l’ormai ex fidanzata Ilaria. E ora, a distanza di pochissimo tempo, è pronto per una nuova vita: un amore nuovo, una coppia solida e forte nonostante la distanza, un figlio in arrivo. Il piccolo nascituro è un maschio, e si chiamerà Edoardo. La gioia del futuro papà sembra davvero incontenibile: la sua compagna lo ha sorpreso una sera, ben prima della classica festa del baby shower. Denise ha infatti deciso di condividere la notizia prima con il suo compagno, e poi con il resto della famiglia e degli amici.

La ragazza ha quindi preso una grande scatola e l’ha riempita di carta blu cielo, proprio ad indicare il sesso del nascituro.

Una splendida sorpresa, per una splendida coppia

Il ragazzo racconta così, con emozione, la sorpresa ricevuta: “Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo… Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa… dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: “Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo.”

Proprio durante il viaggio nei sentimenti dello scorso anno, Massimo Colantoni e la sua allora compagna Ilaria Teolis hanno deciso di lasciarsi. A far scoppiare la coppia, i ripetuti flirt del ragazzo nel villaggio, davanti agli occhi della sua fidanzata, sempre più triste ed esasperata. Finita la relazione, poi, il giovane, nato nel 1990, affermava di essersi fidanzato con Sonia Onelli, conosciuta proprio nel format di Temptation Island. Sembrerebbe, poi, che la relazione sia naufragata velocemente, e che poco più di un anno fa, dunque, Massimo ha conosciuto Denise LoGiudice, e instaurato con lei una relazione. Nonostante la distanza e le molte divergenze, i due giovani avrebbero anche deciso di metter su famiglia e quindi costruire insieme qualcosa di bello e durevole. Il piccolo Edoardo, di conseguenza, non si è fatto aspettare.

Il viaggio nei sentimenti continua su Canale 5

Temptation Island è in onda anche per l’estate 2023, tutti i lunedì in prima serata su Canale 5, in replica tutti i martedì, su La5. Sono molte le coppie che, nelle passate edizioni, abbiamo visto litigare e naufragare: lo stesso destino sembra quello di Giuseppe e Gabriela. Già durante la prima puntata, in effetti, assistiamo a scenate di gelosia mista a rabbia e risentimento, da parte della giovane fidanzata, nei confronti del ragazzo con cui ha una relazione da oltre 7 anni, e che sembra divertirsi molto nel suo villaggio, ed essere soprattutto molto attratto da una giovane tentatrice, con la quale condivide anche le veraci origini partenopee.