Temptation Island, rapporto al capolinea tra Gabriela e Giuseppe? Lo sfogo di lei: “Per me è già finita”

il viaggio dei sentimenti è iniziato male per Gabriela e Giuseppe. Lui ha dichiarato di volersi divertire. La reazione di lei è immediata.

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata in modo burrascoso per Gabriela e Giovanni. Lui ha dichiarato di pensare solo a divertirsi quest’estate. Quando lei è stata chiamata nel pinnettu, la sua reazione è stata immediata: “Per me è già finita”, ha dichiarato.

Temptation Island, chi sono Gabriela e Giuseppe: un amore lungo 7 anni

Gabriela e Giuseppe stanno insieme da sempre: la loro storia è iniziata quando erano ancora giovanissimi: 12 anni e 17 lui. Ad oggi molte cose sono cambiate: Gabriela che ha 19 anni, ha iniziato a lavorare come estetista, ma il 24enne Giuseppe lavora nell’azienda di famiglia. La giovane sospetta del fidanzato dopo aver scoperto che quest’ultimo si è iscritto ad una app di incontri, un’accusa che Giuseppe ha sempre negato. Temptation Island rappresenterebbe in questo senso un banco di prova.

“Gabriela e Giuseppe fingono”: l’indiscrezione

Nel frattempo Deianira Marzano ha rivelato un’indiscrezione scottante sulla coppia protagonista di Temptation Island. Una fonte rimasta in anonimato, ha fatto sapere a Deianira che nella coppia non ci sarebbe crisi e che anzi, “i due stanno benissimo insieme”. La fonte ha altresì evidenziato: “Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui”, a questo punto ci si chiede: “È davvero così?”.