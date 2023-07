Temptation Island, grossi problemi per Mirko e Perla. Lei sbotta: “Mi fa schifo!”

Ci sono grossi problemi in vista per Perla e Mirko. Lui ha mostrato interesse per Greta. Anche lei si è avvicinata al tentatore Igor.

Nel corso della terza puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 10 luglio sono stati puntati i fari su un’altra coppia del programma che sta affrontando una grande crisi. Perla è apparsa molto arrabbiata quando si è resa conto dell’interesse che Mirko prova per Greta, la stessa che – ricordiamo – ha attirato l’attenzione anche di Manuel. Anche Mirko, dal canto suo ha visto dei video spiazzanti: in un filmato Perla è apparsa vicina al tentatore Igor in riva al mare.

Temptation Island, amore in crisi tra Mirko e Perla. Lei: “Non me lo aspettavo da lui”

Quando ha visto il filmato Perla, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: “Non me lo aspettavo da lui, con me queste cose non le fa più”. Ha dunque proseguito: “Con chi sono stata per 5 anni? Io da oggi non mi trattengo più. Ma non riesco a rendermi conto di quello che sto vedendo”. Nel parlare con le altre concorrenti nel Villaggio delle ragazze ha rimarcato di aver lasciato tutto per stare con lui e di essersi adattata durante i quattro anni di relazione.

Una volta rientrata nel villaggio delle fidanzate Perla è un fiume in piena… #TemptationIsland pic.twitter.com/Pqd8br8ZsR — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Mirko: “Non la riconosco…”

Anche la reazione di Mirko non si è fatta attendere dopo aver visto il video dove Perla appare vicina a Igor: “Non la riconosco. Anche io ho approcciato delle ragazze, ma non ho cercato questo contatto fisico, questo approccio quasi intimo con un’altra persona”.